Филипп Киркоров и Тимати снова в ссоре?

На светском коктейле артисты демонстративно не поздоровались друг с другом [видео]

Тимати прошел как раз мимо Филиппа. Киркоров и головы не повернул, глядя куда-то перед собой

На мероприятии, которое в эту пятницу в Москве проводил журнал GQ, вручали премии самым стильным мужчинам по версии издания. Среди гостей вечера был Филипп Киркоров и его «заклятый коллега» Тимати. Напомним, около пяти лет назад Филипп и Тимур крепко и публично поссорились. Долгое время их пытался помирить Григорий Лепс, но ни одна из сторон топор войны зарывать не спешила. Этим летом появилась информация, что артисты, с легкой руки того же Лепса, помирились на фестивале «Жара». И больше в публичном пространстве они особо не пересекались. Но это должно было когда-то случиться — и случилось в самом неожиданном для того месте.

Филипп Киркоров стал «самым стильным певцом года»Фото: Михаил ФРОЛОВtrue_kpru

Сначала пришел Филипп. Поп-король выглядел блестяще — как и положено настоящему джентльмену. Компанию ему составил его греческий друг, бизнесмен Илиас Кототос. Тимати появился спустя полчаса — под ручку со своей девушкой, Анастасией Решетовой. Если «Блэкстар» выбрал для выхода в свет песочного цвета наряд в комплекте со шляпой в тон, то его спутница, явно не часто бывающая на подобных мероприятиях, решила эпатировать отвыкшее от «обнаженки» светское общество. И надела рубашку с вырезом до груди — видимо, чтобы никто не усомнился в наличии у нее весомых достоинств.

Девушка Тимати Анастасия Решетова выбрала очень откровенный нарядФото: Михаил ФРОЛОВtrue_kpru

Мероприятие шло своим чередом — стильные мужчины выходили на сцену, получали свои награды. Тимати давал интервью, Филипп, «отстрелявшись», болтал с телеведущим Артемом Королевым у бара. По иронии судьбы, и Киркорову и Тимати награды вручали одну за другой — Фил стал «самым стильным певцом года», рэппер — «самым стильным продюсером». И вот, воронка начала закручиваться. «Блэкстар» поднялся на сцену, получил свою. И отправился в зал как раз мимо Филиппа. Киркоров и головы не повернул, глядя куда-то перед собой. Тимати же в окружении своих «шкафов с антресолями» с крейсерской скоростью прошел куда-то в конец зала.

Тимати выбрал для выхода в свет песочного цвета наряд в комплекте со шляпой в тонФото: Михаил ФРОЛОВtrue_kpru

Могло бы случиться, как в песне Максима Леонидова — он оглянулся посмотреть, не оглянулся ли я, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я. Но нет — каждый сделал вид, что ничего такого не произошло.

Но, вполне вероятно, что это блестящий пиар-ход. Говорят, что артисты в ближайшее время появятся в совместном видео, и игнорируют они друг друга исключительно «на публику».

Филипп и Тимати снова игнорируют друг друга. Елена ЛАПТЕВА

ФОТОРЕПОРТАЖ

Вручены награды лауреатам списка «100 самых стильных» по версии журнала GQ

Елена Летучая: «Меня сводят с ума мужчины в костюмах!»

В пятницу, 17 февраля, в доме Пашкова прошел ежегодный коктейль журнала GQ, по поводу выхода рейтинга «Сто самых стильных мужчин». Шестеро из них были награждены в номинациях: самый стильный актер, бизнесмен, музыкант, спортсмен, «Открытие года» и новинка рейтинга – номинация «Свой стиль». И самая главная – «Самый стильный джентльмен года по версии журнала GQ» (подробности)