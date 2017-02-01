Филипп Киркоров купил дом за $12 миллионов

Певец вместе с детьми переселился на «остров» [фото]

Филипп рад, что Алла-Виктория и Мартин будут расти в таком красивом месте.

Этот год для Киркорова юбилейный — весной он разменяет полтинник. Готовиться к этому Филипп начал заранее и даже подарки себе уже преподнес. Во-первых, это грандиозное шоу «Я», с которым он успешно гастролирует, а во-вторых, шикарный особняк в элитном подмосковном поселке, куда певец не так давно переехал вместе с детьми — Аллой-Викторией и Мартином.

Гигантский особняк в Живописной бухте

Загородный дом Киркорова находится в уникальном месте — в Мякининской пойме Москвы-реки. На полуострове, окруженном с трех сторон водами Живописной бухты. Поверить в то, что это ближайшее Подмосковье, сложно: здесь чистейший воздух, тишина, зеркальная гладь водоема, и при этом до шумного мегаполиса всего пара километров.

В элитном поселке, который местные называют не иначе как островом, всего 30 особняков. Каждый выстроен по индивидуальному проекту — один другого круче. Сами понимаете, живут в них исключительно избранные.

На гектаре земли уместился не только особняк (1) с бассейном, сауной и спортзалом (2), но и теннисный корт, на котором зимой заливают каток (3), гараж на две лодки (4), ротонда (5) с выходом на собственный пляж и часовня (6). Отдельная зона (7) — барбекю.Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Под стать домам и земельные участки — например, вилла Филиппа высится на целом гектаре земли. Да и сам особняк певца поражает масштабами.

Первый этаж отведен для кабинета, кухни, столовой и гостиной с окнами в пол. Мансарду артист отдал детям. У пятилетней Аллы-Виктории и четырехлетнего Мартина по отдельной спальне, гардеробной комнате и туалету. Просторная игровая комната, от пола до потолка забитая новомодными игрушками и всевозможными декорациями — домиками, горками и ракетами, — одна на двоих.

Дети артиста любят играть на свежем воздухе.Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Бассейн, теннисный корт и комнаты для подарков

На втором этаже Киркоров обустроил несколько спален: для себя любимого, отца Бедроса и его жены Людмилы, тети Мари, которая по совместительству мажордом и няня ребятишек. Там же три гардеробные и ванные комнаты и два отдельных помещения — для наград Филиппа и особо ценных подарков от поклонников.

Отсюда открывается чудесный вид на Живописную бухту.Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Помимо этого, к дому примыкает внушительная пристройка с бассейном, тренажерным залом, сауной и гаражом на четыре авто. На участке имеется отдельный домик в 170 квадратов для прислуги и охраны, фонтан на центральной аллее, ротонда, где Киркоров любит провожать закаты, глядя на Москву-реку, просторная зона для барбекю и душевных посиделок на свежем воздухе, теннисный корт, который зимой превращается в каток, и даже личные пляж и маленькая часовенка.

По оценке риэлторов, за всю эту роскошь поп-королю пришлось выложить около $12 миллионов. К слову, все детали интерьера в своем гнездышке Филипп продумывал сам, решив отказаться от модного нынче хай-тека в пользу итальянской неоклассики. Именно поэтому в звездном доме так много света, уютных мягких кресел, резных буфетов и кожаных диванов. А еще в нем много ярких статуэток давно полюбившегося Киркорову немецкого дизайнера Томаса Хоффмана — певец скупает их в галереях по всему миру. Привлекает внимание и витая лестница, которая, по признанию хозяина, символизирует непростой путь артиста к успеху.

Зона барбекю. В теплое время года певец планирует устраивать здесь вечеринки.Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Санитарная зона

Пока Филипп вместе с близкими наслаждается уютом нового дома, злопыхатели уже обсуждают, не нарушил ли певец закон, перегородив своим участком проход к реке простым смертным.

— У Киркорова с этим все нормально, — заверил нас Николай, менеджер по продажам того самого элитного поселка. — Все землеотводы на «острове» были сделаны еще до принятия поправок к Водному кодексу. К тому же наша земля относится к санитарной зоне второго пояса. Закон же запрещает строительство домов только в первой зоне. А во второй и третьей надо соблюсти правило: от уреза воды (граница воды с берегом. — Ред.) до жилого дома должно быть не менее 50 метров. Никаких септиков (отстойник, элемент очистных сооружений. — Ред.) и выгребных ям, которые могли бы засорять водоем, у нас нет: все коммуникации централизованные. Так что ни Филиппу, ни другим жителям поселка не стоит волноваться.

Местоположение дома Киркорова.