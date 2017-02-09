Фильм «На 50 оттенков темнее»: украшает мужика борода!

Наш корреспондент посмотрела премьеру — продолжение знаменитой эротической саги про моногамного миллиардера-маньяка [видео]

После выхода первого фильма продюсеры обратили внимание, что многие считают гладко выбритое лицо Джейми Дорнана недостаточно сексуальным для его персонажа.

Героиня Анастейша Стил красивая и 22-летняя. Герой, Кристиан Грей не менее красивый, 27-летний и богатый, как царь Крез. Оба чертовски влюблены, как Ромео и Джульетта. Но есть один нюанс: Ромео может насладиться любовью, только если распнет любимую на дыбе и отхлещет ремнем по голой попе. Вообще таких «оттенков» теоретически ожидаешь от старичка, которому не помогает «Виагра». А тут мужчина до 30 – куда мир катится? Очень нестандартно. И это составляет основную интригу фильма. Герои долго и скучно ругаются, а потом она его бросает, потому что для семейной жизни извращенец не годится.

Вот вам пересказала содержание первой части, которая вышла ровно два года назад и на которой заснуть мне помешал только кинотеатр со звуком «хай-энд-долби-сераунд-стерео», в котором я находилась. Сегодня, чтобы скрасить тоску, я запаслась электронной сигаретой, бананом и бутылкой воды.

В первом эпизоде Анастейша с Греем помирились, слившись в жарком поцелуе. Отличий от предыдущей серии я заметила два: Кристиан исправился, перестал размахивать хлыстом и бряцать наручниками, а также обзавелся трехдневной щетиной. Очевидно, создатели фильма сочли, что бывший садомазохист должен выглядеть более брутально. А так – все по-старому. Хотя у картины сменились режиссер и сценарист – они почти никак не повлияли на содержание. Герои методично продолжают снимать друг с друга трусы и тоскливо препираться в промежутках между эротическими сценами. Пару раз, правда, можно пережить нормальные голливудские ощущения: когда на сцену выходят бывшие любовницы Кристиана (одну из них, кстати, играет Ким Бесингер) и грозят Анастейше пистолетом и мордобоем. Анастейша испепеляет их взглядом и плескает шампанским в наглые физиономии. За проявленное мужество Кристиан награждает любимую предложением выйти замуж. Где-то в середине фильма я поняла, что банан и вода – слишком ничтожная защита от происходящего на экране.

Из истории вопроса

Детище Эрики Леонард Джеймс «50 оттенков серого», по которому снят фильм, родилось на свет как фанфик саги Стефани Майерс «Сумерки». Та сага была про любовь вампира к простой девушке. Автор «Оттенков» переделала вампира в невротика, помешанного на садомазохизме, чертовски богатого и влюбленного в единственную женщину. Выйдя из печати в 2011 году, эта история произвела такой фурор в Старом Свете, что содрогнулись даже медики и полицейские. Сводки происшествий стали оглашаться сообщениями о людях, залупивших своих любовниц до полусмерти (и до смерти). Одна дама в Британии подала на развод, потому что муж отказался ее колотить в порядке эротической игры. В мае 2014 года газета «Индепендент» сообщила о всплеске венерических заболеваний среди людей в возрасте от 45 до 64 лет. Сегодня можно смело констатировать: в России роман читают, фильмом интересуются, но садомазохизмом увлекаться не спешат. Наш народ оказался более психически устойчив, чем европейцы – и это радует. Лично у меня о романе «50 оттенков серого» и его продолжениях – из всех воспоминаний – сохранилось одно: фраза «я стону…», которой эпопея нашпигована, как гусь яблоками. Прежде – ни у кого, от Пушкина до Пелевина – я не встречала глагола «стонать» в первом лице единственного числа. Переводчики «Оттенков» обогатили наш язык этим стилистическим шедевром.

На 50 оттенков темнее. реж. Джеймс Фоули (драма, мелодрама) Дакота Джонсон, Джейми Дорнан, Тайлер Хэклин, Рита Ора