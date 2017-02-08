Финансовые тайны «Дома-2»: Зарплата в 200 тысяч рублей и штрафы за мат

«КП» выяснила, на что идут и сколько получают за скандалы участники популярных телепроектов

Перед тем как попасть в эфир, участникам необходимо подписать контракт с каналом.

Рядовому зрителю кажется, что попасть на телевизионные шоу непросто. Мол, нужно пройти серьезный кастинг, заинтересовать организаторов проекта. Возможно, так и было раньше. Сейчас правила игры изменились. Создатели «Дома-2» сами лихорадочно ищут будущих героев.

— Редакторы «Дома-2» и «Каникул в Мексике» обнаружили меня в соцсетях. На «Дом-2» меня много раз звали, но я не соглашался, пока не предложили денег, — рассказал «КП» Стас Тура, экс-участник этих реалити-шоу. — Бесплатно бы не пошел.

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Многих ребят на шоу «Каникулы в Мексике» набрали в ночных клубах. Отбор проходил стихийно: среди ночи собиралась группа кастинга и выезжала в клуб. Там люди выпившие, не понимают, зачем их снимают на камеру. И потом самым ярким ненавязчиво предлагают: мол, не хотите ли позагорать, отдохнуть в Мексике? В таких местах тусуется модная молодежь, которая никогда в жизни не смотрела реалити-шоу… Кто-то соглашается.

Хочешь стать богатым — спи в гробу

Гонорары за участие в телепроектах разнятся.

— Средняя зарплата на шоу — 1000 долларов в месяц, — продолжает Стас Тура. — На «Доме-2» платили больше. Гонорар у меня был более 200 тысяч рублей.

По словам бывших участников популярных реалити-шоу, перед тем как попасть в эфир, необходимо подписать контракт с каналом.

— По документу 101 день ты должен находиться на шоу бесплатно, — признался бывший участник «Дома-2» Саша Вейсс. — Если продержишься, тебе выплачивают компенсацию в размере 90 тысяч рублей. Ну и потом на 4-й месяц ты уже начинаешь 50 тысяч получать, на 5-й месяц — 70 тысяч. А так средняя зарплата участников «Дома», которые продержались там хотя бы полгода, — 150 тысяч рублей.

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— Самые высокооплачиваемые участники на «Доме-2» — Оля Рапунцель, Саша Харитонова, Саша Гозиас, — продолжает Вейсс. — Поскольку я встречался с Рапунцель, знаю, что в месяц она получает 250 тысяч рублей.

А вот победитель «Каникул» Вэл Никольский утверждает, что участвовал в шоу бесплатно.

— Зарплаты не было. Свой миллион рублей я получил, только став победителем шоу, — уверяет Никольский. — Лично для меня было важно не заработать, а стать популярным. Мне удалось продержаться на проекте полтора года. Чтобы стать миллионером, пришлось пойти на многое. Я, к примеру, попросил, чтобы мне принесли гроб. В нем я спал и даже занимался любовью. Я понимаю, что это абсурд, но без таких чудачеств там долго не продержишься.

У меня была своя программа заготовленных провокаций. Засунуть себе в трусы лягушку, а потом эффектно достать ее во время дефиле, съесть сырую бычью печень, почистить зубы фекалиями броненосца… Легко! Чего только я там не делал. Если хочешь заработать денег — выделяйся!

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Рекламные гонорары контролирует канал

— Многие думают, что участники «Дома-2» получают премии за скандалы, но это не так. Премий нет. У канала есть фирмы, с которыми у него подписан контракт. Если ты рекламируешь что-то в эфире, то получаешь за это деньги, — продолжает Стас Тура.

Бывшие участники шоу рассказали: раньше они напрямую работали с заказчиками — размещали у себя в соцсетях рекламные посты за деньги. А сейчас на «Доме-2» появилась своя рекламная служба. Теперь, когда человек приходит на проект, он заключает с рекламной службой контракт, где прописано, что канал предоставляет заказчиков.

Кстати, канал имеет доступ и к блогам участника и имеет право там публиковать любые рекламные посты. Герой шоу имеет 50 процентов от любого заказа.

— Стоимость рекламы зависит от количества подписчиков в соцсетях, — объясняет Саша Вейсс. — У меня, к примеру, более 30 тысяч читателей. Один пост в моем Инстаграме стоит от 10 тысяч рублей. «Дом» контролирует твою жизнь. Берет с человека определенный процент и за корпоративы. Нас с ребятами звали в качестве ведущих в ночные клубы. Заказчики мне заплатили 20 тысяч рублей за ведение вечеринки. «Дом-2» забирал от этого заработка 10 -15 процентов.

Рапунцель — одна из самых высокооплачиваемых участниц «Дома-2». Ее месячная зарплата — 250 тысяч рублей.Фото: Instagram.com

И никаких телефонов!

— Конечно, на подобных проектах есть еще и минусы в виде штрафов, — продолжает Вейсс. — В «Доме-2» штрафы на каждом шагу. В основном наказывают за мат, потому что камеры снимают участников круглосуточно и потом трудно вырезать эпизоды, где ты обронил бранное слово.

Могут и 5000 рублей вычесть за нецензурщину. Еще штрафуют за драки. Если сильно ударил человека, нанес ему увечье, то могут даже выгнать из проекта. А если просто ор, то это даже приветствуется.

За курение тоже штрафуют, могут и зарплаты лишить. Нельзя разговаривать про алкоголь, про политику. За это серьезно наказывают деньгами. Когда ты приходишь на проект, такие моменты сразу обговариваются. Нельзя произносить торговые марки, яблоко на айфонах заклеивается скотчем. И до 11 вечера запрещают пользоваться телефонами. А потом ночью разговаривай и сиди в соцсетях хоть до утра.

— Когда я приехал на «Каникулы в Мексике», нацепил на голову колпак, который защищает камеры от дождя. Я его разбил и попал на 500 евро, поскольку колпак оказался дорогой, его специально заказывали для проекта в Дании, — вспоминает Вэл Никольский. — Все ходили с микрофонами-петличками. Иногда хотелось прыгнуть в бассейн, чтобы остудиться. Забыл снять петличку — будешь должен 500 долларов за нее. В конце проекта выставляли счет, который нужно было погасить.

Плюс ко всему запрещали пользоваться телефонами. Я полтора года сидел без связи!

Проект снимается на дорогих виллах, где периодически отдыхает Пэрис Хилтон и Дженнифер Лопес. Иногда тебя захлестывают эмоции, ты берешь какую-то вазу и разбиваешь, не понимая ее ценности. За это, конечно, оштрафуют…

Материшься — либо штраф, либо могут лишить бонусов в виде алкогольных коктейлей. А за выход за территорию, где много ядовитых пауков, змей, скорпионов, могли не просто штрафануть, но даже и выгнать с проекта.

Ольга Бузова неплохо зарабатывает на своем разводе. Фото: Белла ПОТЕМКИНА

А В ЭТО ВРЕМЯ

Бузова готова рассказать про развод за миллион рублей

— Рекламный пост в Инстаграме у ведущей «Дома-2» Ольги Бузовой стоит не менее 150 тысяч рублей, — рассказал «КП» экс-участник шоу Саша Вейсс.

— Плюс ко всему Бузова неплохо зарабатывает на своем разводе с футболистом Дмитрием Тарасовым, — дополняет телепродюсер Алина Красная. — За участие в различных шоу в качестве эксперта Ольга берет не менее 70 тысяч рублей. Раньше она готова была стать главной героиней скандального ток-шоу за 500 тысяч рублей. А после разрыва с Тарасовым свои личные тайны Ольга оценивает в один миллион рублей.