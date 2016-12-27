Фото Ольги Бузовой без макияжа шокировало поклонников

Александр
Автор: Александр Декабрь 27, 2016 04:46

Фото Ольги Бузовой без макияжа шокировало поклонников

Фото Ольги Бузовой без макияжа шокировало поклонников

Они предположили, что телеведущей нездоровится

А тем временем, в интернете появились снимки, на которых Ольга запечатлена без косметики и фильтров фотосервиса

Кажется, что Ольга Бузовой хотела доказать себе и окружающим, что развод пошел ей только на пользу. Поэтому сразу же после расставания с супругом Дмитрием Тарасовым телеведущая занялась своей внешностью вплотную. Отрезала волосы, стала брюнеткой, еще больше похудела, да и бьюти-процедуры, которые она попробовала совершенно изменили овал лица и сделали пухлыми губами. Провела Ольга над собой и большую внутреннюю работу. Вчера на лобном месте она вместе с участниками проекта посмеялась над ссылкой, которую ей кинула мама. Родительница порекомендовала ей прочитать статью «4 вещи, которые нужно знать до вступления в брак».

— Вовремя, конечно! – расхохоталась звезда.

А тем временем, в интернете появились снимки, на которых Ольга запечатлена без косметики и фильтров фотосервиса. И на них она выглядит совсем другим человеком. Поклонники даже заявили, что переживают за кумира, потому что она выглядит нездорово.

«Ольга испортила себя! Раньше без косметики она была милая, а теперь эти губы, эти скулы, лицо потеряла индивидуальность», «Выглядит гораздо старше», «Что с косметикой, что без нее Оля стала уже не та», -написали одни.

И тут же получили шквал критики в свой адрес. Мол, на себя посмотрите. А Оля и без макияжа выглядит естественно и свежо.

«А мне нравится, простая такая!», «Очень даже хороша», «Практически каждая девушка так выглядит без макияжа. А она очень даже красивая и милая без косметики», «Вы учитываете, какой у нее ритм жизни: работа, съемки, продажи в магазине, корпоративы, тут не то, что опухнешь, с ума сойдешь! (Орфография и пунктуация здесь и далее авторские. — Прим. ред.), — резюмировали другие.

Напомним, на этой недели в московском суде телеведущая должна получить бумаги о разводе с Дмитрием Тарасовым. Сам футболист тем временем улетел отдыхать на Мальдивы, где судя по фотографиям, развлекается вовсю вместе с друзьями.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Декабрь 27, 2016 04:46
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Наталья

    Наталья

    Ну наконец-то! А то столько лет думали, что углеводы причина, а оказалось углеводы!!! Браво!

    Читать статью
  • Саша

    Саша

    Вы супер

    Читать статью
  • Валентин

    Валентин

    Скомпрометировал девушку, конечно. После его скандалов с проституткой....

    Читать статью

  • Очень жаль..Армен Борисович ослеплён... а молодая по - ходу, пиара хочет..мозгов у неё нет..

    Читать статью
  • Валентина

    Валентина

    Потому,что пожилым людям работать с карточками не привычное дело ....И требуется много нервных усилий чтобы произвести определенную операцию с…

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии