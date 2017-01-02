Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева расскажут «Мифы о Москве»

Звёздная пара снялась в картине Александра Молочникова

В главных ролях самые востребованные российские знаменитости

Накануне Нового года в Москве завершились съемки полнометражного дебюта Александра Молочникова (автора театральных хитов «19.14» и «Бунтари») «Мифы о Москве».

В главных ролях самые востребованные российские знаменитости: Федор Бондарчук, Паулина Андреева, Сергей Безруков, Иван Ургант, Ксения Раппопорт, Виктория Исакова, Игорь Верник, Максим Суханов, Андрей Смоляков, Ирина Розанова и многие другие.

Фёдор Бондарчук расскажет «Мифы о Москве». Фото предоставлены Hype Film

В роли Ксении Собчак – Ксения Собчак.

«Мифы о Москве» — это абсурдистская комедия, сюжет которой вдохновлен легендами и мифами Древней Греции, а также биографиями самых модных и востребованных персонажей московского светского Олимпа. Главный герой фильма – Грек – решает повторить путешествие Одиссея, но случайно заплывает не туда. Он обнаруживает себя в современной Москве, где знакомится с известными продюсерами, музыкантами, актерами и телеведущими.

В роли Ксении Собчак – Ксения СобчакФото: кадр из фильма.

Полтора года работы, 24 съемочных дня, 20 исторических и современных объектов Москвы, 1 большой дворец и 1 маленький плот, 17 главных героев и более 100 актеров массовых сцен, 7 вариантов сценария, 3264 шутки (с учетом вычеркнутых, отредактированных и придуманных на ходу) , 7 песен, 9 танцев, 6 историй любви, одно ДТП и одни похороны (все строго по сценарию)… Путешествие молодого грека по московскому Олимпу закончилось благополучно во дворце Царицыно, где большинство героев фильма встретились в одной сцене. В процессе экстремального путешествия никто не пострадал, а многие продлили жизнь посредством безудержного смеха.

С богами и героями московского Олимпа зрители встретятся осенью 2017 года.