Галкина отправили в армию
Племянник артиста решил пойти по стопам деда-генерала
Максим и Никита Галкины
В минувшие выходные в Инстаграме Максима Галкина появились фото и видео с важного семейного события. Старший племянник Максима ушёл в армию. На военной присяге Никиты Галкина присутствовал и его знаменитый дядя.
Напомним: пятнадцать лет назад Максим Галкин потерял своего отца.
Генерал-полковник Александр Александрович Галкин когда-то занимал пост начальника Главного автобронетанкового управления Министерства обороны России.
maxgalkinru
Однако Александр Александрович отнёсся с уважением к выбору сына, когда Максим выбрал гуманитарное направление.
— Семья наша очень много отдала армии. И выслуги лет, и здоровье, — в интервью «КП» рассказывал Максим Галкин. — Дед, мамин отец, тоже военный был, полковником закончил войну Великую Отечественную. Отчим, дед отца, был милиционером. Брат военным был. То есть, много этого было в жизни. Поэтому когда я решил не быть военным, никто уже не сопротивлялся. Тем более, что это тяжелейший труд. Отец рано уходил, поздно возвращался. Очень переживал, особенно на сломе эпох. Он оставался на своей должности и при советской власти и уже при российской. Он попал на переломные годы, на проблемы с военной техникой в отсоединившихся республиках. Это было очень тяжелое время. Досталось ему много.
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