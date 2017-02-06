Галкина отправили в армию

Племянник артиста решил пойти по стопам деда-генерала

Максим и Никита Галкины

В минувшие выходные в Инстаграме Максима Галкина появились фото и видео с важного семейного события. Старший племянник Максима ушёл в армию. На военной присяге Никиты Галкина присутствовал и его знаменитый дядя.

Напомним: пятнадцать лет назад Максим Галкин потерял своего отца.

Генерал-полковник Александр Александрович Галкин когда-то занимал пост начальника Главного автобронетанкового управления Министерства обороны России.

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Однако Александр Александрович отнёсся с уважением к выбору сына, когда Максим выбрал гуманитарное направление.

— Семья наша очень много отдала армии. И выслуги лет, и здоровье, — в интервью «КП» рассказывал Максим Галкин. — Дед, мамин отец, тоже военный был, полковником закончил войну Великую Отечественную. Отчим, дед отца, был милиционером. Брат военным был. То есть, много этого было в жизни. Поэтому когда я решил не быть военным, никто уже не сопротивлялся. Тем более, что это тяжелейший труд. Отец рано уходил, поздно возвращался. Очень переживал, особенно на сломе эпох. Он оставался на своей должности и при советской власти и уже при российской. Он попал на переломные годы, на проблемы с военной техникой в отсоединившихся республиках. Это было очень тяжелое время. Досталось ему много.