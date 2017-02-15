Геннадий Хазанов: «Табаков не горит. Да и не тонет вместе с Михалковым...»

Вчера центральный дом актера отпраздновал 80-летие [видео]

Геннадий Хазанов представился Геростратом

Поздно вечером, когда закончились спектакли, вся театральная тусовка переместилась в театр им.Вахтангова. Концерт в формате капустника с песнями, танцами, пародиями и понятным народу юмором (вечер снимал 1-й канал, так что скоро покажут по телевизору) вели Игорь Золотовицкий и Александр Жигалкин.

Иван Ургант и его жена Наталья на этом празднике были зрителямиФото: Анастасия ПЛЕШАКОВАtrue_kpru

В образе Александры Яблочкиной (основательницы актерского дома) в седом паричке и длинной юбке вышел на сцену звезда «6 кадров» Эдуард Радзюкевич. Вспомнив про хореографические коллизии, связанные с ее именем Александра Александровна пустилась в пляс под «Яблочко». «Так вот вы какая, Александра Александровна», — выдохнул зал.

Константин Эрнст обещал показать концерт по Первому каналуФото: Анастасия ПЛЕШАКОВАtrue_kpru

Следом за ней появился «первый русский трансвестит» Александр Керенский (его изображал Леонид Ярмольник), признавшийся, что «в бабьем зипуне он дал направление, которое сегодня расцвело в стране». Геннадий Хазанов перевоплотился в Герострата, мечтающего поджечь московские театры. Тут многие зрители вспомнили, что Дом актера тоже горел, когда располагался на Тверской. «Для долгой славы лучше сжечь Большой, — делился планами Хазанов. — А может МХАТ? Но Табаков, запомни, не горит… Да и не тонет вместе с Михалковым. Попробовать в Ленкоме фейерверк? Но до сих пор живучесть их никто не опроверг. Сто лет плывет в «Юноне и Авось». А Марк Захаров в пепел превратил свой партбилет…». «Женский батальон» в составе трех светских львиц: Ксении Собчак (Юлия Рутберг), Ренаты Литвиновой (Марина Есипенко), Анастасии Волочковой (Елена Сотникова) предстали абсолютными «блондинками». «Я свою страну люблю. Но не так, чтоб есть «Дорблю», сделанный в этом году под Костромой», — говорила Собчак. «Я от Дональда балдею. Я вообще люблю Диснея», — перепутала утенка с американским президентом Трампом Рената Литвинова.

Режиссер Андрей Эшпай, актрисы Евгения Симонова, Алена Яковлева и ее дочь Мария КозаковаФото: Анастасия ПЛЕШАКОВАtrue_kpru

Леонид ЯрмольникФото: Лариса КУДРЯВЦЕВАtrue_kpru

Ансамбль МВД России под руководством Виктора Елисеева исполнил попурри на советские песни. Спел под гитару «Весеннее танго» Сергей Никитин. Дети Николая Цискаридзе из хореографической академии им.Вагановой станцевали кукол и солдатиков. Скрипач-виртуоз Сергей Стадлер и его квинтет сыграли Моцарта и Вивальди. На сцене было еще много прекрасных музыкантов и артистов, так что в конце праздника ветеран Дома актера Александр Ширвиндт признался: «Очень рад, что сюда попал. Боялся, что не ДЕЖАВЮ».

Актриса Марина Александрова пришла поддержать коллегФото: Анастасия ПЛЕШАКОВАtrue_kpru