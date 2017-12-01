Герхард Шредер и Михаил Швыдкой открыли выставку американской художницы в Петербурге

mavit
Автор: mavit Декабрь 1, 2017 11:45

Герхард Шредер и Михаил Швыдкой открыли выставку американской художницы в Петербурге

Исследования пейзажа Сьюзан Сворц можно увидеть в Мраморном дворце

Герхард Шредер и Михаил Швыдкой открыли выставку американской художницы в Петербурге

Американская художница Сьюзан Сворц.

Выставка американской художницы абстракционистки Сьюзан Сворц «Личный путь» открылась в Мраморном дворце Северной столицы.

Более сотни картин – в основном пейзажи, выполненные в особой, специфической манере, с размытием линии горизонта – это работы, созданные за долгие годы.

ТОЧКА ОТСЧЕТА

Сама художница утверждает, что все ее картины – лишь точка отсчета для зрителя. Смысл он должен найти сам.

Герхард Шредер и Михаил Швыдкой открыли выставку американской художницы в Петербурге

В работах американки каждый видит свое.

Сворц является продолжательницей традиции американской «Школы реки Гудзон» и немецкой Дюссельдорфской художественной школы. Наверное, потому, на открытии выставки было множество почетных гостей, отмечает корреспондент «Комсомольской правды».

Герхард Шредер и Михаил Швыдкой открыли выставку американской художницы в Петербурге

Открывали экспозицию почетные гости.

ЗАБОТА О КРАСОТЕ

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер отметил, что выставка Сворц может стать значительным вкладом в достижение доверия между двумя странами.

— Одна из тем этого художника объединяет все народы, независимо от границ государств. Это забота о красоте, о хрупкости природы, — пояснил он свою мысль.

Герхард Шредер и Михаил Швыдкой открыли выставку американской художницы в Петербурге

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер

А по меткому замечанию представителя президента России по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкова, работы Сворц объединяют в себе романтизм американских художников второй половины XIX века и достижения абстракционизма XX века.

Герхард Шредер и Михаил Швыдкой открыли выставку американской художницы в Петербурге

Выставка пробудет в Петербурге до 28 января.

Выставка американской абстракционистки уже побывала в Венгрии, Австрии и Германии. В Петербурге экспозицию можно будет увидеть до 28 января.

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mavit
Автор: mavit Декабрь 1, 2017 11:45
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