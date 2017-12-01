Герхард Шредер и Михаил Швыдкой открыли выставку американской художницы в Петербурге
Исследования пейзажа Сьюзан Сворц можно увидеть в Мраморном дворце
Американская художница Сьюзан Сворц.
Выставка американской художницы абстракционистки Сьюзан Сворц «Личный путь» открылась в Мраморном дворце Северной столицы.
Более сотни картин – в основном пейзажи, выполненные в особой, специфической манере, с размытием линии горизонта – это работы, созданные за долгие годы.
ТОЧКА ОТСЧЕТА
Сама художница утверждает, что все ее картины – лишь точка отсчета для зрителя. Смысл он должен найти сам.
В работах американки каждый видит свое.
Сворц является продолжательницей традиции американской «Школы реки Гудзон» и немецкой Дюссельдорфской художественной школы. Наверное, потому, на открытии выставки было множество почетных гостей, отмечает корреспондент «Комсомольской правды».
Открывали экспозицию почетные гости.
ЗАБОТА О КРАСОТЕ
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер отметил, что выставка Сворц может стать значительным вкладом в достижение доверия между двумя странами.
— Одна из тем этого художника объединяет все народы, независимо от границ государств. Это забота о красоте, о хрупкости природы, — пояснил он свою мысль.
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер
А по меткому замечанию представителя президента России по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкова, работы Сворц объединяют в себе романтизм американских художников второй половины XIX века и достижения абстракционизма XX века.
Выставка пробудет в Петербурге до 28 января.
Выставка американской абстракционистки уже побывала в Венгрии, Австрии и Германии. В Петербурге экспозицию можно будет увидеть до 28 января.
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