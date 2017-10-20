Грецкий орех в народной медицине

Мудрость веков отображается в народных средствах лечения различных патологий человеческого организма. Рецепты из «бабушкиной копилки» являются доступными препаратами, в изготовлении которых используются натуральные ингредиенты. Традиционная медицина активно взаимодействует с фитотерапией, которая применяется как в совокупности с иными методами лечения, так и самостоятельно.

О пользе растительного мира человечеству известно многое. Дары флоры обладают всеми необходимыми микро и макроэлементами, эфирными маслами, витаминами, кислотами, гормонами, необходимыми для поддержания здоровья людей. Из растений готовят порошки, мази, пасты, настои, отвары, масла, экстракты. Фитопрепараты способны не только заглушать симптомы, но и полностью излечивать недуги. Они восстанавливают поврежденные органы, укрепляют защитные функции организма, избавляют от очагов воспаления, способствуют регенерации клеток.

Польза

Грецкий орех полезен весь, без остатка. В медицинских целях используются перегородки, ядро, скорлупа, листья, молодые почки, недозрелые плоды, кожура, пыльца, побеги. Растение способствует улучшению функций пищеварительной, нервной и эндокринной систем, помогает работе мозга, благотворно воздействует на сердце и сосуды.

В растении содержатся:

не менее 75 % жиров;

15 % белков;

жирные полиненасыщенные кислоты;

кислоты: линоленовая, олеиновая, пальмитиновая;

витамины: C, B1, B2, PP;

микроэлементы: железо, каротин, цинк, йод, кобальт, медь;

фитонцид юглон;

вещества дубильные.

В незрелых ядрах содержится большое количество витамина C, больше, чем, например, в шиповнике. Благодаря юглону, растение относится к одному из мощнейших природных антибиотиков. Оно имеет ярко выраженный противомикробный, антигрибковый, противопаразитарный эффект. Настойки на грецком орехе восстанавливают нормальную работу внутренних органов и нервных клеток, борются с вирусными и инфекционными заболеваниями, патологиями мочеполовой системы у мужчин и женщин. Примером такого средства является настойка «Тодикамп» (смотрите здесь https://goricvet.org/todikamp ), изготовленная путем настаивания плодов молочной спелости на очищенном керосине.

Мнение специалистов

Всемирно известный американский врач Роберт Гейл был приглашен в СССР после взрыва на Чернобыльской АЭС в качестве главного консультанта по вопросам лечения лучевой болезни. Он много работал с больными лейкемией, проводил операции по пересадке головного мозга. Доктор Гейл уверял, что несколько грецких орехов, съеденных в течение суток, помогут человеческому телу выработать собственную защиту от воздействия радиации.

Согласно словам известного психиатра Владимира Леви, это растение способствует улучшению памяти, помогает бороться с негативными эмоциями, восстанавливает душевное равновесие. А персидский врачеватель Авиценна, чьи знания и опыт по сей день поражают глубиной и точностью, утверждал, что употребление плодов и настоек грецкого ореха способствует восстановлению печени, помогает в лечении туберкулеза, различных инфекций.