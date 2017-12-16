На Российской национальной музыкальной премии артист рассказал о своем хобби [видео]

Григорий Лепс на церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии в Государственном Кремлевском дворце

На престижной премии в Кремлевском дворце Григорий Лепс победил в номинации «Городской романс» с хитом «Я скучаю по нам по прежним».

Музыкант признался журналистам, что у него нет кумиров среди западных звезд. Мол, и среди наших музыкантов есть достойные люди.

— О раритетной пластинке Фрэнка Синатры не мечтаю. Не могу себя назвать его фанатом. Пел человек хорошо, но у нас Кобзон не хуже поет, а на мой взгляд, даже лучше, — высказался Григорий Лепс. — Что касается вокальных данных Иосифа Давыдовича, то там даже разговаривать нечего. Мастер! Мне еще нравится Диана Арбенина. Лобода великолепна. Ани Лорак хороша. И Шнур очень интересный товарищ.

Григорий Лепс

Рассказал Лепс и о своем главном хобби. По словам музыканта, он коллекционирует иконы. В домашней коллекции певца уже около 150 старинных икон.

— Теперь у меня дома висит икона Спасителя 15 века, — рассказал Григорий. -Я очень хотел купить эту икону. А потом мне ее подарили.

Григорий Лепс заметил, что его коллекция всего лишь домашнее хобби, музей древнерусских икон он открывать пока не планирует.

— О музее я не думал, а выставку в Манеже сделаю, покажу свою коллекцию икон и некоторые наиболее ценные гравюры, — рассказал Григорий Лепс. — Я, думаю, что вхожу в десятку крупнейших коллекционеров мира. По иконам точно. А может и в пятерочку, кто знает (смеется).

Григорий Лепс: «Думаю, вхожу в десятку крупнейших коллекционеров икон».На Российской национальной музыкальной премии артист рассказал о своем хобби.