Григорий Лепс: «Думаю, вхожу в десятку крупнейших коллекционеров икон»
На Российской национальной музыкальной премии артист рассказал о своем хобби [видео]
Григорий Лепс на церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии в Государственном Кремлевском дворце
На престижной премии в Кремлевском дворце Григорий Лепс победил в номинации «Городской романс» с хитом «Я скучаю по нам по прежним».
Музыкант признался журналистам, что у него нет кумиров среди западных звезд. Мол, и среди наших музыкантов есть достойные люди.
— О раритетной пластинке Фрэнка Синатры не мечтаю. Не могу себя назвать его фанатом. Пел человек хорошо, но у нас Кобзон не хуже поет, а на мой взгляд, даже лучше, — высказался Григорий Лепс. — Что касается вокальных данных Иосифа Давыдовича, то там даже разговаривать нечего. Мастер! Мне еще нравится Диана Арбенина. Лобода великолепна. Ани Лорак хороша. И Шнур очень интересный товарищ.
Григорий Лепс
Рассказал Лепс и о своем главном хобби. По словам музыканта, он коллекционирует иконы. В домашней коллекции певца уже около 150 старинных икон.
— Теперь у меня дома висит икона Спасителя 15 века, — рассказал Григорий. -Я очень хотел купить эту икону. А потом мне ее подарили.
Григорий Лепс заметил, что его коллекция всего лишь домашнее хобби, музей древнерусских икон он открывать пока не планирует.
— О музее я не думал, а выставку в Манеже сделаю, покажу свою коллекцию икон и некоторые наиболее ценные гравюры, — рассказал Григорий Лепс. — Я, думаю, что вхожу в десятку крупнейших коллекционеров мира. По иконам точно. А может и в пятерочку, кто знает (смеется).
Григорий Лепс: «Думаю, вхожу в десятку крупнейших коллекционеров икон».На Российской национальной музыкальной премии артист рассказал о своем хобби.
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