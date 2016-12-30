Группа Uma2rman презентовала новогодний клип

За пару дней до Нового года братья Кристовские выложили в Сеть свой очередной ролик [видео]

Четыре съемочных дня, еще неделя ушла на монтаж, и вот — клип готов

Клип на песню «С Новым годом, страна!» стал, пожалуй, самой оперативной работой этой музыкальной команды. Решение о съемках ребята приняли в середине декабря. Четыре съемочных дня, еще неделя ушла на монтаж, и вот — клип готов.

Экранизацию песни Кристовские доверили Twenty Seven Studio — компании, которую основали продюсеры и режиссеры Руслан Сорокин, Илья Собинов и Александр Кессель. Именно они снимали сериалы «Лондонград» и «Мажор», проекты «Большая разница и «Слава Богу, ты пришел!». Они же — авторы предыдущего клипа группы Uma2rman, снятого на песню «Зависть» (более распространенное название — «Хочу, как у Шнура»). Тот ролик, кстати, набрал уже более миллиона просмотров в YouTube.

За пару дней до Нового года братья Кристовские выложили в Сеть свой очередной ролик

— У группы Uma2rman не было до этого новогодних песен, — рассказывает Владимир Кристовский. — А мне ведь очень хотелось, чтобы появилась такая, которая объединила бы людей разных возрастов и национальностей. Это ведь общий праздник и по-настоящему семейный, когда все собираются вместе и становятся чуть счастливее.

Партнером съемок выступил «Сбербанк», а потому в кадре то и дело мелькают логотипы компании. В Сети даже развернулась дискуссия: одни настойчиво называют клип рекламным роликом, другие рекомендуют не обращать на эту мелочь внимание.

— Я считаю, что мы сняли кино, — утверждает режиссер-постановщик Александр Кессель. — Кино с отличным саундтреком, которое мы будем смотреть в канун Нового года и каждый раз создавать себе отличное настроение.

Кстати, самому юному герою клипа всего шесть лет. Это — новосибирский вундеркинд Леня Шиловский, финалист проекта «Минута славы». Будучи 4-летним юнцом, он поразил всех виртуозной игрой на барабанах. Вот и в клипе он предстает перед зрителями виртуозным барабанщиком.

Uma2rman — С НОВЫМ ГОДОМ, СТРАНА! . /vk.com/u…