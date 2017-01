Грузия на «Евровидении» выставляет вторую Джамалу

Тако Гачечиладзе показала на отборе видео с политическим подтекстом

В прошлом году «Евровидение» закончилось большим некрасивым скандалом. Певицу Джамалу, которая принесла победу своей стране, обвинили в том, что она устроила политическое шоу со своей песней «1944». При этом «Евровидение» всегда позиционировалось как музыкальное шоу вне политики. Но, несмотря на призывы сотен тысяч человек и петиции о пересмотре результатов, руководство конкурса осталось непреклонным. Даже запись разговора пранкеров с Джамалой, где та честно признается в том, что песня-таки посвящена событиям в Крыму 2014-го года, не заставила Европейский Вещательный Союз отдать победу тем, кому она принадлежит по праву.

И все это продолжается. «Евровидение» по-прежнему остается откровенно политизированным.

В эти выходные в Грузии прошел отбор участников на конкурс, который пройдёт в мае этого года в Киеве. В итоге большинством голосов было решено, что представлять свою страну в Украину поедет участница Тако Гачечиладзе с песней «Keep the faith» — о том, как важно в любой ситуации сохранять веру: «Никому не позволяй подавлять тебя, даже если мир жесток».

К тексту претензий нет — но самое интересное творилось на экранах во время выступления. В видеоряде вдруг промелькнула газетная полоса, где по-английски было написано «Россия вторглась в Грузию». Как говорится, и снова здравствуйте. Непонятно пока, будет ли артистка пытаться выступить на конкурсе с аналогичным видеорядом, но это откровенно противоречит законам «Евровидения».

К слову, Тако уже была замешана в скандале, связанным с «Евровидением». В 2009-м году она собиралась принять участие в евросмотре, но оргкомитет не разрешил группе «Стефане и 3G», в составе которой Гачечиладзе на тот момент выступала, исполнять песню «We don’t wanna Put In» за ее политический подтекст. Участники группы даже не скрывали, что это протест Грузии против России и вооружённого конфликта, случившегося в августе 2008 года. Артистов попросили изменить слова или поменять песню, но в итоге они вообще отказались ехать. И вот, как говорится, не мытьем так катанием Гачечиладзе решила «клюнуть» Россию.

В комментариях под видео уже развернулась настоящая война. «Эта песня должна быть дисквалифицирована». «Если будет такой видеоряд, то Европка проголосует», «Опять Россия во всем виновата», «Пускай Сербия поёт про бомбёжки НАТО и отсоединение Косово! Армения про геноцид армян! Россия про вторую мировую войну или кризис 90-х! А лучше нашествие монголов!». Многие сравнивают композицию с песней Джамалы и предлагают Европейскому Вещательному Союзу не допустить антироссийской пропаганды. Но, пока для конкурса еще почти пять месяцев, и у грузинской исполнительницы есть возможность оправдаться за видеоряд и придумать на конкурс что-то, что не будет связано с зарабатыванием очков на России.

Не будем, в конце концов, забывать, что речь только о конкретной певице и ее амбициях — в то время как большинство русских относится к грузинам тепло и по-дружески, и наоборот.