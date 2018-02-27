Gucci вывели на подиум моделей с отрезанными головами

Дизайнеры, похоже, в поисках вдохновения дошли до абсурда

Модель на показе Gucci

Фразеологизм «потерять голову» получил буквальное воплощение с «легкой руки» Gucci. На прошедшем показе бренда осень-зима 2018 гостям было совсем жутковато. Привыкшие, казалось бы, ко всему почитатели высокой моды, наверное, с трудом могли сосредоточиться на экземплярах новой коллекции в бутафорских больничных интерьерах. Украшенный операционным столом подиум в зеленых стенах стал основой перформанса.

На отрезанных головах модельер не остановил свою фантазию

Ну а модели держали в руках черти-что: резиновых, но весьма натуральных драконов, змей и… для пущего сумасшествия дизайнеры итальянского дома моды выпустили на язык моделей с их же отрезанными головами. И кто в этот момент смотрел на одежду?

Головы делали суперспецы, создающие такие вещи для голливудского кино

Вся атмосфера показа вселяет ужас

Головы, кстати, делали суперспецы, создающие такие вещи для голливудского кино. Идея обратиться к их услугам пришла в голову креативного директор Gucci Алессандро Микеле.

А вот как к произведениям молодого и амбициозного коллеги отнесся мастодонт мировой моды Джорджио Армани. 83-летний дизайнер силиконовую расчлененку на подиуме прокомментировал так: «Каждый волен делать то, что он хочет, но это уже предел. Если это — мода, я выхожу из игры».

Дракон — это самое безобидное, что было у моделей в руках

Можно протестовать против таких подходов, можно осуждать или плеваться, но то, что делает Алессандро Микеле хорошо продается — при нем продажи Gucci в 2017 году подскочили на 47% в сравнении с годом предыдущим. Этот скандальный дизайнер, к слову, входит в сотню самых влиятельных людей в мире моды.

Видео с показа Gucci Fall Winter.