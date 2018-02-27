Gucci вывели на подиум моделей с отрезанными головами

mavit
Автор: mavit Февраль 27, 2018 23:46

Gucci вывели на подиум моделей с отрезанными головами

Дизайнеры, похоже, в поисках вдохновения дошли до абсурда

Gucci вывели на подиум моделей с отрезанными головами

Модель на показе Gucci

Фразеологизм «потерять голову» получил буквальное воплощение с «легкой руки» Gucci. На прошедшем показе бренда осень-зима 2018 гостям было совсем жутковато. Привыкшие, казалось бы, ко всему почитатели высокой моды, наверное, с трудом могли сосредоточиться на экземплярах новой коллекции в бутафорских больничных интерьерах. Украшенный операционным столом подиум в зеленых стенах стал основой перформанса.

Gucci вывели на подиум моделей с отрезанными головами

На отрезанных головах модельер не остановил свою фантазию

Ну а модели держали в руках черти-что: резиновых, но весьма натуральных драконов, змей и… для пущего сумасшествия дизайнеры итальянского дома моды выпустили на язык моделей с их же отрезанными головами. И кто в этот момент смотрел на одежду?

Gucci вывели на подиум моделей с отрезанными головами

Головы делали суперспецы, создающие такие вещи для голливудского кино

Gucci вывели на подиум моделей с отрезанными головами

Вся атмосфера показа вселяет ужас

Головы, кстати, делали суперспецы, создающие такие вещи для голливудского кино. Идея обратиться к их услугам пришла в голову креативного директор Gucci Алессандро Микеле.

А вот как к произведениям молодого и амбициозного коллеги отнесся мастодонт мировой моды Джорджио Армани. 83-летний дизайнер силиконовую расчлененку на подиуме прокомментировал так: «Каждый волен делать то, что он хочет, но это уже предел. Если это — мода, я выхожу из игры».

Gucci вывели на подиум моделей с отрезанными головами

Дракон — это самое безобидное, что было у моделей в руках

Можно протестовать против таких подходов, можно осуждать или плеваться, но то, что делает Алессандро Микеле хорошо продается — при нем продажи Gucci в 2017 году подскочили на 47% в сравнении с годом предыдущим. Этот скандальный дизайнер, к слову, входит в сотню самых влиятельных людей в мире моды.

Видео с показа Gucci Fall Winter.

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mavit
Автор: mavit Февраль 27, 2018 23:46
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  • володя

    володя

    Женьку спасать надо а не деньги на нем зарабатывать

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  • Алексей Студентов

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