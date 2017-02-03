Гуф о романе с Кети Топурией: «Мы не настолько близки, чтобы ездить вместе отдыхать»

Рэпер молчал два дня, прежде чем прокомментировать скандал вокруг его отношений с солисткой A’Studio

Рэпер Гуф.

Алексей Долматов, он же рэпер Гуф, видимо, надеялся, что скандал уляжется сам собой, поэтому когда в прессе появилась новость о том, что он провел отпуск вместе с солисткой A’Studio Кэти Топурией, предпочел никак не комментировать его. Однако, кажется, под угрозу поставлена семейная жизнь его якобы возлюбленной и, видимо, это стало тем аргументом, который заставил рэп-исполнителя начать говорить.

«…Я бы, может, даже опять промолчал, как делал это миллион раз до этой ситуации, но на этот раз они прошлись не только по мне. Мы хорошо общаемся с Кети, дружим. Но мы не настолько близки, чтобы ездить вместе отдыхать. И о том, что мы провели отдых на одном острове, я узнал только по возвращении в Москву, и то от них. Я очень уважаю Кети и ее семью. И она точно не заслуживает быть втянутой в такую историю. Мне, как человеку и так не с самой лучшей репутацией, такой материал, может быть, даже и на руку, но могли бы придумать кого-нибудь другого»,- написал Алексей Долматов в Instagram.

По информации прессы, роман между звездами начался около года назад, после того, как группа CENTR, в которой выступает Гуф, и группа A’Studio, солисткой которой является Кети, выпустили хит «Далеко». Влюбленные встречались украдкой, и друзья Топурии знали, что певица проводит много времени в загородном особняке Долматова в Апрелевке.

А на днях в сети появилось и видео, как влюбленные в обнимку загорают у бассейна в Тайланде, и судя по нему, их отношения далеки от платонических. А чуть позже пара вместе вернулась на одном рейсе в Москву. Правда, к таможенному контролю предпочли выйти порознь. Пикантность ситуации добавил тот факт, что Кети уже более трех лет замужем за бизнесменом Львом Гейхманом, с которым она встречалась четыре года до свадьбы. 15 июня 2015 года у них родилась дочь Оливия. К слову, о тайном романе супруги банкир судя по всему не знал, так как много времени проводит в США, где у него бизнес.

А вот Гуфа в измене обвинить нельзя. Он три года как в разводе, от брака с Айзой Анохиной у него родился сын Сэм.

Замужняя Кети Топурия стала любовницей рэпера Гуфа

Не надо говорить, что свой роман влюбленные тщательно скрывали и на их страничках в соцсетях нет и намека на совместный отдых. Однако снимки с виллы и шезлонга, которые они публиковали на своих страничках, все-таки позволяют установить, что отдыхали звезды на одной и той же вилле. Кроме того, любовники вернулись одним рейсом обратно в Москву. Правда, к таможенному контролю вышли раздельно, как будто они незнакомы друг с другом. (подробности)

Айза Анохина высказалась по поводу романа Гуфа и Кети Топурии

«Во-первых, думаю, что его отношения — это не мое дело. Во-вторых, я действительно ничего об этом не знаю, несмотря на то, что Леша часто звонит сыну. Думаю, что если бы у него было что-то серьезное, он бы мне сказал. Ну а в-третьих, я желаю ему счастья. С кем бы то ни было» (подробности)