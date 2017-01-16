Хабенский, Табаков и другие вместе с Лениным штурмовали МХАТ

Александр
Автор: Александр Январь 16, 2017 08:45

Хабенский, Табаков и другие вместе с Лениным штурмовали МХАТ

Хабенский, Табаков и другие вместе с Лениным штурмовали МХАТ

В МХТ им.Чехова отметили Старый Новый год.

Константин Хабенский на праздновании Старого Нового года в МХТ им.Чехова

Говорят, эта традиция пошла чуть ли ни от Станиславского и Немировича-Данченко — в ночь с 13 на 14 января устраивать театральный капустник по случаю веселого неформального праздника. Во всяком случае нынешний худрук МХТ им.Чехова Олег Табаков ее свято соблюдает. И неизменно каждый год 13 января после вечернего спектакля (в этом году играли «Женитьбу» Гоголя) собирает труппу, в полночь под бой курантов Табаков произносит речь, ну а дальше — праздничный концерт своими силами. Иногда веселье продолжается до 5 утра.

Олег Табаков с супругой Мариной ЗудинойФото: Екатерина Цветкова

В этом году праздник прошел под революционным девизом «Взятие МХТ»: на экране Ленин и матросы штурмуют легендарный театр. А в зале их поддержали Константин Хабенский с Ольгой Литвиновой, Дмитрий Дюжев с женой Татьяной, Юлия Снигирь (она на мхатовской сцене играет в спектакле «Мефисто»), Алексей Кравченко с женой Надеждой Борисовой, Евгения Добровольская, Ирина Пегова, Юрий Стоянов, Станислав Дужников и многие другие народный любимцы.

Развлекали гостей супруга Хабенского Ольга Литвинова вместе с ВИА «Сладкий мед»Фото: Екатерина Цветкова

Пока Ольга Литвинова вместе с ВИА «Сладкий мед» (они исполняют песни по мотивам советских шлягеров и со своим остросатирическим текстом) пела-плясала на сцене, ее муж Константин Хабенский принимал поздравления по случаю своего 45-летия и аплодировал жене из зрительного зала. Пока Олег Табаков и Марина Зудина поднимали бокалы, их сын Павел работал на подтанцовке у Ирины Мирошниченко, которая пела песню «Императрица», пародируя другую Ирину — Аллегрову.

Юлия Снигирь на мхатовской сцене играет в спектакле «Мефисто»Фото: Юлия ЦВЕТКОВА

Есть еще одна традиция у мхатовского праздника — всем гостям делать подарки. Для этого каждый приглашенный на Старый Новый год приносит свой дар, завернутым в упаковку. Подарочки складывают в три корзины для дам, для мужчин и еще в третью — «унисекс». А потом каждый вытаскивает любой сверток, который ему приглянется.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Январь 16, 2017 08:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Николай

    Николай

    Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…

    Читать статью

  • Нет только после 11 кл

    Читать статью
  • Наталья

    Наталья

    Ну наконец-то! А то столько лет думали, что углеводы причина, а оказалось углеводы!!! Браво!

    Читать статью
  • Саша

    Саша

    Вы супер

    Читать статью
  • Валентин

    Валентин

    Скомпрометировал девушку, конечно. После его скандалов с проституткой....

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии