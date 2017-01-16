Хабенский, Табаков и другие вместе с Лениным штурмовали МХАТ

В МХТ им.Чехова отметили Старый Новый год.

Константин Хабенский на праздновании Старого Нового года в МХТ им.Чехова

Говорят, эта традиция пошла чуть ли ни от Станиславского и Немировича-Данченко — в ночь с 13 на 14 января устраивать театральный капустник по случаю веселого неформального праздника. Во всяком случае нынешний худрук МХТ им.Чехова Олег Табаков ее свято соблюдает. И неизменно каждый год 13 января после вечернего спектакля (в этом году играли «Женитьбу» Гоголя) собирает труппу, в полночь под бой курантов Табаков произносит речь, ну а дальше — праздничный концерт своими силами. Иногда веселье продолжается до 5 утра.

Олег Табаков с супругой Мариной ЗудинойФото: Екатерина Цветкова

В этом году праздник прошел под революционным девизом «Взятие МХТ»: на экране Ленин и матросы штурмуют легендарный театр. А в зале их поддержали Константин Хабенский с Ольгой Литвиновой, Дмитрий Дюжев с женой Татьяной, Юлия Снигирь (она на мхатовской сцене играет в спектакле «Мефисто»), Алексей Кравченко с женой Надеждой Борисовой, Евгения Добровольская, Ирина Пегова, Юрий Стоянов, Станислав Дужников и многие другие народный любимцы.

Развлекали гостей супруга Хабенского Ольга Литвинова вместе с ВИА «Сладкий мед»Фото: Екатерина Цветкова

Пока Ольга Литвинова вместе с ВИА «Сладкий мед» (они исполняют песни по мотивам советских шлягеров и со своим остросатирическим текстом) пела-плясала на сцене, ее муж Константин Хабенский принимал поздравления по случаю своего 45-летия и аплодировал жене из зрительного зала. Пока Олег Табаков и Марина Зудина поднимали бокалы, их сын Павел работал на подтанцовке у Ирины Мирошниченко, которая пела песню «Императрица», пародируя другую Ирину — Аллегрову.

Юлия Снигирь на мхатовской сцене играет в спектакле «Мефисто»Фото: Юлия ЦВЕТКОВА

Есть еще одна традиция у мхатовского праздника — всем гостям делать подарки. Для этого каждый приглашенный на Старый Новый год приносит свой дар, завернутым в упаковку. Подарочки складывают в три корзины для дам, для мужчин и еще в третью — «унисекс». А потом каждый вытаскивает любой сверток, который ему приглянется.