Хакеры зарабатывают на интимных тайнах звезд

Кибератаке злоумышленников подверглись Ольга Бузова, Наташа Королева и другие знаменитости

В 50 тысяч долларов мошенники оценили секс-видео Наташи Королевой и ее мужа Сергея Глушко (Тарзана).

На страницы таблоидов все чаще попадают интимные сообщения и фотографии звезд. Из недавнего: в Сети всплыли откровенные фото и содержимое телефонной переписки телеведущей Ольги Бузовой. Тут и выяснилось, что залечить раны от развода с футболистом Дмитрием Тарасовым ведущая телепроекта «Дом-2» пыталась с шоуменом Дмитрием Нагиевым, отправляя главному российскому мачо эротическое видео и сообщения.

Приятели Бузовой подозревают, что за атаками стоит кто-то из окружения Ольги. Мол, выкупа-то за переписку не потребовали. Просто хотели насолить. Хотя обычно, узнав интимные чужие тайны, хакеры пытаются звезд шантажировать.

Экс-любовник отправил фото Борисовой в западный таблоид

— Впервые мои обнаженные фотографии, которые хранились на почте, попали в интернет четыре года назад, — рассказывает телеведущая Дана Борисова. — В редакцию одной из газет пришло письмо от мужчины, который утверждал, что состоял со мной в интимных отношениях. Дескать, я порвала с ним, перестала отвечать на его звонки, поэтому он и решил со мной расправиться. В моей жизни действительно был такой горе-поклонник. Мы с ним расстались, и он повел себя таким некрасивым образом. После публикации моих откровенных фотографий он выдвинул требование: если я не верну ему все подарки, то он опубликует мое интимное видео.

А недавно он снова активизировался! Наглец отправил мои обнаженные фото в британский таблоид The Sun. Эти снимки были напечатаны. Атаковали меня и настоящие хакеры. За последний год они трижды взламывали мою почту и телефон. Были похищены все мои свадебные фотографии и эротические снимки. Конечно, они сначала требовали деньги, но я им не стала платить.

У Даны Борисовой за последний год трижды взламывали почту и телефон! И опубликовали ее фото ню.Фото: Личный архив

Обидчика Валерии посадили за решетку

— Все началось с того, что нам с Валерией стали приходить странные сообщения на телефон, — рассказал «Комсомолке» продюсер Иосиф Пригожин. — Сначала хакер пригрозил: если не заплатим, то он разместит в интернете номера наших мобильников. Мы эти сообщения проигнорировали. Затем хакер начал рассылать по всем нашим друзьям сообщения с ссылкой на некий сайт. У тех, кто нажал на ссылку, тут же были взломаны телефоны. Все содержимое их почты и переписка попали в руки мошенника. Хулиган объяснил, мол, собираю деньги на «благие» дела. Дескать, вот вам номер телефона, на который вы должны отправить чуть ли не миллион.

По словам Пригожина, таким образом были взломаны телефоны Аркадия Укупника, Игоря Крутого, Филиппа Киркорова и дизайнера Игоря Гуляева.

— Мы платить хулигану не стали. Написали заявление в полицию — и преступника быстро нашли. Насколько мне известно, хакер попал за решетку, — сообщил Иосиф Пригожин.

Кстати, это не первый случай, когда киберпреступники оказываются на скамье подсудимых.

Шесть лет назад хакеры по заказу администратора Киркорова Веры Японцевой и ее подруги бизнесвумен Нины Юровой взломали почту Филиппа Киркорова и его аккаунт в социальной сети. С почты Киркорова были похищены все его документы. А с аккаунта на Одноклассниках от имени артиста стали рассылаться сообщения нецензурного содержания. Перед этим, по словам юристов певца, мошенницы требовали у него 500 тысяч долларов. Филипп обратился в суд.

Вина двух женщин была доказана, им грозило 8 лет тюрьмы. Но Киркоров простил аферисток.

— Не могу понять, зачем они украли мои финансовые документы, — делился с «КП» Филипп. — Я их простил: написал письмо, чтобы их выпустили на свободу. Одну из них выпустили. У них матери в приличном возрасте. Я понимаю, что для их матерей это было ударом.

Бородина и Королева обожглись на секс-фото

По словам экспертов, некоторые из наших знаменитостей, бывало, платили шантажистам. «Голый компромат» нигде не вспыл, но нельзя гарантировать, что через какой-то срок преступники не потребуют денег повторно. А вот о тех известных людях, кто отказался торговаться с вымогателями, становится известно сразу. Так, в Сети оказались эротические фото звезды сериалов Натальи Рудовой и телеведущей Ксении Бородиной.

В 50 тысяч долларов мошенники оценили секс-видео Наташи Королевой и ее мужа Сергея Глушко (Тарзана). Но артисты платить не стали. В итоге злоумышленики опубликовали это интимное видео в Сети. А потом добрались до твиттера Королевой, с которого начали рассылать оскорбительные сообщения коллегам певицы.

По словам Сергея Глушко, они с женой обратились с заявлением в службу поддержки Твиттера. Понадобилось более двух недель, чтобы страничка Королевой была восстановлена. Ну а секс-видео супругов до сих пор бродит по Сети.

Певица относится к этому философски.

— В этом нет ничего странного. Мы молодые, любим друг друга, — резюмировала после скандала Наташа Королева.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Преступления по заказу

— Хакеры зарабатывают чаще всего с помощью шантажа, — объясняет эксперт в области информационной безопасности Аристарх Гутман. — Иногда им поступают заказы от заинтересованных лиц: мол, соберите компромат на известного человека. Свои услуги хакеры оценивают в разные суммы — от 500 рублей до 1 миллиона долларов. Все зависит от статуса жертвы.

Как правило, на электронную почту приходит письмо с некой ссылкой от неизвестного человека. Преступники действуют хитро. Подробно изучив информацию в соцсетях, они отправляют сообщение, ориентируясь на интересы человека. Офисному работнику могут, к примеру, отправить письмо: «Скачай фотки с корпоратива!» Жертва кликает на ссылку, и все данные утекают к мошенникам.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Денис ЛЕГЕЗО, антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского»:

Игнорируйте опросы и тесты в интернете

✓ Важно понимать, что в информационной безопасности, как и в жизни, стопроцентной защиты не существует. Но можно свести вероятность заражения вирусом к минимуму. Главное — включать голову при работе в интернете.

Так, например, отправляя кому-либо свои персональные данные или конфиденциальную информацию, убедитесь в том, что адресат — действительно тот, за кого себя выдает. Скептически относитесь к спам-предложениям, не переходите по ссылкам в сообщениях от неизвестных адресатов (да и получая ссылку от своего друга, убедитесь, что это именно он, а не мошенник, который взломал чужой аккаунт).

✓ Заведите себе два адреса электронной почты — частный для переписки (приватный и малоизвестный, который вы никогда не публикуете в общедоступных источниках) и публичный. По возможности ограничьте объем информации о себе, находящейся в публичном доступе (например, не злоупотребляйте сервисами с геолокацией).

✓ Никогда не пересылайте свои пароли по почте, мессенджеру типа Skype, Viber, WhatsApp или с помощью других программ, даже если об этом просит так называемый сотрудник социальной сети. Ни один настоящий работник веб-сервиса никогда так не сделает.

✓ Используйте разные пароли для разных учетных записей и сервисов. Пароль должен быть длинным и сложным: минимальная длина — 8 символов, обязательно используйте большие и маленькие буквы, цифры и знаки препинания. Имя домашнего любимца, дата рождения сестры или стандартный набор 12345 не подойдет!

✓ Не храните пароли в файле на жестком диске. Именно жестский диск киберпреступник проверит в первую очередь. Самый надежный способ — запомнить их наизусть либо использовать программы для шифрования данных.

✓ Прежде чем вводить пароль, проверьте, действительно ли вы попали на тот сайт, куда собирались. Киберпреступники часто делают копии популярных сайтов. Легче всего убедиться в надежности веб-ресурса, внимательно перечитав URL сайта в адресной строке браузера.

✓ Не стоит бездумно проходить тесты в социальных сетях. Любители выяснить, кто они, скажем, в «Игре престолов», рискуют стать жертвой кликджекинга. Это атаки, при которых киберпреступник, обманывая пользователя, получает доступ к конфиденциальной информации или выполняет какие-либо действия с его аккаунта.

✓ Используйте только лицензионное программное обеспечение и следите за его регулярным обновлением. Применяйте комплексные средства защиты с обновленными антивирусными базами.