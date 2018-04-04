Ход конем: Ксения Собчак показала идеальную талию в купальнике

mavit
Автор: mavit Апрель 4, 2018 23:45

Ход конем: Ксения Собчак показала идеальную талию в купальнике

Но поклонники продолжают гадать, беременна ли 36-летняя телеведущая

Ход конем: Ксения Собчак показала идеальную талию в купальнике

Сама Собчак признавалась, что если ей доведётся еще раз забеременеть, она точно не будет никаким образом ставить общественность в известность о своём интересном положении

Последние полгода о Собчак говорили больше чем всегда. Ксения выдвинула свою кандидатуру на пост президента России и постоянно мелькала на экранах телевизоров. Бдительные поклонники не могли не заметить, что 36-летняя телеведущая стала по-другому одеваться: не просто скромные наряды, а скрывающие зону живота. Все громче начали говорить, что Собчак находится в положении. Вот она и водичку пьёт вместо вина на тусовках, вот она публикует в своём Инстаграме фотографии только до пояса.

И тут Собчак сделала ход конем, опубликовав фото в купальнике. «Всегда ненавидела хэштег #отдыхятебязаслужила, но по-моему этот тот случай, когда это на 100% так! После долгих напряженных месяцев вообще без выходных, наша семья взяла отпуск!» — написала Ксения под снимком, на котором она с малышом Платоном и супругом.

Ход конем: Ксения Собчак показала идеальную талию в купальнике

Нельзя не заметить талию ведущей, которую она подчеркнула купальником с глубокими вырезами. Ну что вы думаете — народ продолжает сомневаться! Многие вспомнили, как, в период своей первой беременности, Ксюша так же «дурила» подписчиков своего блога, публикуя старые фотографии или же снимки в купальнике, сделанные так, что солидный животик был не виден.

Сама Собчак признавалась, что если ей доведётся еще раз забеременеть, она точно не будет никаким образом ставить общественность в известность о своём интересном положении. Поэтому или слухи развеятся сами собой через месяцок — когда уже будет не скрыть беременность или реальное отсутствие полагающихся при этом объемов.

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mavit
Автор: mavit Апрель 4, 2018 23:45
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  • Дмитрий

    Дмитрий

    Отличная статья

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  • Николай

    Николай

    Достойной и красивой певицы достойный отпуск и пусть нас радует новыми песнями здоровья и удачи С большим уважением

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  • галина

    галина

    девочки размещайте фотографии побольше и почаще. барнаульские приюты завалили фотографиями

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  • Татьяна

    Татьяна

    А, когда можно документы подовать?

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  • Gang

    Gang

    Необходимо бойкотировать любые концерты,фестивали и выставки,организуемые Бериными.Ни копейки на нужды извращенцев!Вот тогда Спиваков,Нетребко и Эйвазов будут вынуждены искать новых,нормальных и…

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