Ход конем: Ксения Собчак показала идеальную талию в купальнике

Но поклонники продолжают гадать, беременна ли 36-летняя телеведущая

Сама Собчак признавалась, что если ей доведётся еще раз забеременеть, она точно не будет никаким образом ставить общественность в известность о своём интересном положении

Последние полгода о Собчак говорили больше чем всегда. Ксения выдвинула свою кандидатуру на пост президента России и постоянно мелькала на экранах телевизоров. Бдительные поклонники не могли не заметить, что 36-летняя телеведущая стала по-другому одеваться: не просто скромные наряды, а скрывающие зону живота. Все громче начали говорить, что Собчак находится в положении. Вот она и водичку пьёт вместо вина на тусовках, вот она публикует в своём Инстаграме фотографии только до пояса.

И тут Собчак сделала ход конем, опубликовав фото в купальнике. «Всегда ненавидела хэштег #отдыхятебязаслужила, но по-моему этот тот случай, когда это на 100% так! После долгих напряженных месяцев вообще без выходных, наша семья взяла отпуск!» — написала Ксения под снимком, на котором она с малышом Платоном и супругом.

Нельзя не заметить талию ведущей, которую она подчеркнула купальником с глубокими вырезами. Ну что вы думаете — народ продолжает сомневаться! Многие вспомнили, как, в период своей первой беременности, Ксюша так же «дурила» подписчиков своего блога, публикуя старые фотографии или же снимки в купальнике, сделанные так, что солидный животик был не виден.

Сама Собчак признавалась, что если ей доведётся еще раз забеременеть, она точно не будет никаким образом ставить общественность в известность о своём интересном положении. Поэтому или слухи развеятся сами собой через месяцок — когда уже будет не скрыть беременность или реальное отсутствие полагающихся при этом объемов.