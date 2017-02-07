Игорь Крутой пришел в себя после операции в США

Знаменитый продюсер идет на поправку

В этот раз Игорь Яковлевич также предпочел не распространяться о том, что у него проблемы со здоровьем

Общественность редко узнает о том, что у Игоря Яковлевича проблемы со здоровьем. Только узкий круг близких людей в курсе, как непросто иногда бывает знаменитому продюсеру и композитору. Вот и сейчас до последнего не было известно, что Крутой нуждается в хирургическом вмешательстве. Операцию ему сделали в одной из клиник США.

Чтобы поддержать Игоря Яковлевича, вся его семья прилетела в Лос-Анджелес, где он проходит лечение. Все необходимые процедуры были сделаны четыре дня назад, и сейчас Игорь Крутой проходит период реабилитации.

В 2011 году ему уже делали операцию в Штатах — удаляли камни из почек. Тогда Крутого пришлось буквально эвакуировать с футбольного матча.

В этот раз Игорь Яковлевич также предпочел не распространяться о том, что у него проблемы со здоровьем. Об этом стало известно лишь тогда, когда он вышел из проекта «Ты — супер» на НТВ. Но, говорят, что это временно, и что ко второму этапу 62-летний композитор будет в строю. Как нам удалось выяснить, Игорь Крутой чувствует себя хорошо. И в ближайшее время планирует вылететь в Россию. Его тут ждет немало работы — начались прослушивания на взрослую и детскую «Новую волну».