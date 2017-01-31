Игорь Петренко стал многодетным отцом

У актера родился четвертый ребенок

Вторую дочку 39-летнему Игорю Петренко подарила его супруга Кристина Бродская

Игорь Петренко — настоящий отец-молодец! Вчера у звезды «Водителя для Веры» родился уже четвертый ребенок! Вторую дочку 39-летнему актеру подарила его супруга, 26-летняя питерская актриса, Кристина Бродская. В этот раз о счастливом событии сообщил папа Кристины, Давид Бродский.

«Дважды дед в 45 лет!» — поделился своей радостью мужчина.

О том, что Петренко и Бродская ждут второго ребенка, стало известно еще осенью, на кинофестивале «Евразийской мост» в Крыму. Тогда пара не комментировала счастливое положение Кристины. Но скрыть беременность у них уже не получалось.

Два года назад у пары родилась первая дочь, София-Каролина. Незадолго жду этого Игорь и его возлюбленная узаконили свои отношения — сначала в ЗАГСе Калининграда, а затем уже соединив свои жизни на церемонии венчания.

В предыдущем браке, с актрисой Екатериной Климовой, у Петренко родилось два сына — Матвей и Корней. Лишь один брак Игоря был бездетным — с актрисой Ириной Леоновой. Зато в браке с Евгением Цыгановым она родила семерых.