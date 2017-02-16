Игорь Тальков на раритетном квартирнике в Свердловске: «Я всю жизнь мечтал стать слесарем-сантехником»

Обнародовано уникальное видео исповеди артиста, где он рассказывает всю правду о своей жизни, а затем исполняет свои любимые хиты на кухне у друзей [видео]

Игорь Тальков спел на кухне свои любимые хиты Фото: кадр из видео

Советский рок-музыкант Игорь Тальков известен не только своими хитами, которыми заслушивались тысячи фанатов, но и сложной судьбой. Поклонники творчества певца вот уже долгие годы собирают по крупицам детали его биографии. Но даже спустя 25 лет после гибели артиста многие вехи жизни Игоря Талькова остаются неизвестными. И пролить свет на эти пробелы помог сам поэт. А точнее его откровенный рассказ о своей жизни, записанный в 1988 году в одной из квартир города Свердловска. На кухне в окружении знакомых Тальков решил исповедаться и рассказал все самые тяжелые истории из своей жизни. А в конце исполнил под гитару несколько своих любимых хитов.

Долгое время видеозапись исповеди Игоря Талькова оставалась неизвестной. Но спустя почти 20 лет владельцы архива решили его рассекретить, прислав съемку в «ТелеРадиоФонд Игоря Талькова».

— Давайте скажем спасибо трём людям, которые прислали данный видео-материал в архив фонда, — поясняет представитель фонда Игоря Талькова Сергей Городецкий. — Первый человек, который прислал эту запись, предпочел остаться неизвестным из-за близости к семье Игоря Талькова. Напишу лишь одно — это женщина. Каждая публикация обговаривалась отдельно. Давалось добро только на творчество. С трудом добился разрешения на публикацию, где Игорь с голым торсом исполняет «Друзья- товарищи». Второй человек, приславший данный видео-материал тоже решил остаться неизвестным для широкой общественности из-за той же близости к семье. Могу лишь написать, что это тоже женщина. И только Татьяна Михеева, приславшая этот концерт заявила о себе.

Игорь Тальков — «Кухонный концерт» / г.Свердловск от 1988г.. Уникальная видео визуальная запись приватного характера в Свердловске от 1988 года. Игорь Тальков сидя на кухне рассказывает о своей жизни, о первой любви, о…

На видеозаписи Игорь Тальков сидит в расстегнутой джинсовке на типичной для конца 80-х кухне и выпивает вместе с друзьями. В перерывах он рассказывает о своей учебе и попытках поступить в театральный институт.

— Мне нужно было сдавать экзамены на балалайке и на баяне, — разводит руками артист. — Что я делаю? Я взял бритву и исполосовал себе руку. Перевязал ее бинтом, а кровь сочиться. Крови море. Можно было пугать кого угодно. Мы тогда в бараках жили. Сами дрова рубили, воду таскали. Я прихожу и говорю: «Рубил дрова и отрубил руку. Но вы не волнуйтесь, я ее не до конца отрубил. Мне ее зашили». И меня освобождают. По сольфеджио мне учитель говорил: «Я поставлю ему тройку, но чтобы я его больше не слышал!». Если он сейчас живой, он наверное удивляется, слушая мои песни.

Но самым интересным рассказом Игоря Талькова за столом на кухне стала история его первой любви и попытке поступить в ПТУ.

Игорь Тальков был застрелен Фото: личный архив

— В 18 лет мне начинают присылать повестки, — сокрушается певец. — А я влюбился в девочку. Это моя первая любовь. У нас была жуткая любовь, если не бешеная. Просто день и ночь вместе. Как друг без друга, все — тоска, смерть. Мы все время за ручку. Я ревную ее к каждому столбу. И тут мне присылают повестку. Когда до меня дошло, что меня заберут в армию и я буду два года без нее, у меня было такое ощущение, что меня ударили кувалдой по голове. И я вспомнил, что в Воронеже принимают без экзаменов тех, кто прошел третий тур в МХАТе. Я лечу в Воронеж. А они мне говорят, что у них филиал. А все остальное находится в Москве. Я расстроенный возвращаюсь в Щукино. У меня тоска. И вдруг мне товарищ говорит: «Игорь, иди в ПТУ, тебе дадут отсрочку». Я прихожу в ПТУ к директору. Говорю: «Мой папа мечтал, чтобы я был актером, а я всю жизнь мечтал слесарем-сантехником. И я решил папе доказать, что мечты сбываются, и я добьюсь своего. Люблю я ремонтировать унитазы. и меня принимают, дают отсрочку.

Правда, долго проучиться на слесаря-сантехника будущая рок-звезда не смог.

— После этого мне говорят ты пойдешь в армию по специальности слесарь-сантехник, — смеется певец. — Я говорю: «Я вам отдам эту стипендию». Не нужно мне это. И мы приходим на комбинат, мне показывает мое будущее место работы. Мне стало плохо. Я ушел домой и разрыдался. Как я пожалел. Мне директор сказал: «Ладно, фиг с тобой, Ромео. Выручу я тебя».

В конце своей исповеди Игорь Тальков решает устроить домашний концерт на кухне. Попросив гитару, артист исполняет свои песни «Память», «Кремлевская стена» и «Сцена». Затем, разгорячившись, рок-певец снимают свою джинсовку и с голым торсом запевает: «А время все по полочкам расставило».

Игорь Тальков погиб из-за обычной мужской дурости

Как на самом деле ушел из жизни любимый артист

25 лет назад, 6 октября 1991 года, в Питере во время сборного концерта во Дворце спорта «Юбилейный» был убит Игорь Тальков. Виновным в трагедии признали директора певца Валерия Шляфмана. Но осудить его не удалось: мужчина уехал в Израиль, где живет и сейчас.

Несмотря на вердикт следствия, версий случившегося обсуждалось множество. (подробности)