Илья Лагутенко: Не завидую молодым звездам, даже Ким Кардашьян — жизнь у нее непростая

Лидер группы «Мумий Тролль» объяснил нашему корреспонденту, почему рок-музыке еще рано умирать [видео]

Лагутенко и его японский коллега Йошики Хаяши считают, что на рок-музыке крест ставить рано. Фото: Дмитрий БУБОЕНЦ

16 февраля в прокат выходят два любопытных фильма — «Sos матросу» о приключениях Ильи Лагутенко и группы «Мумий Тролль» во время кругосветки на барке «Седов» и We are X — о жизни самой популярной японской рок-группы X Japan. Музыканты решили вместе презентовать обе картины, и идти в кинотеатрах они тоже будут вместе. Хотя, по сути, ленты очень разные. Российская наполнена позитивом и прелестями жизни рок-группы, которая может отправиться в кругосветное путешествие, просто потому что так захотелось. Японская — о сложностях бытия, депрессиях, больницах и миллионах оголтелых фанатов. Мы встретились с Ильей Лагутенко и Йошики Хаяши, лидером X Japan, чтобы узнать, как они спелись.

Илья, несмотря на то, что в этом году ему стукнет 50, выглядит все так же бодро — кошачья улыбка, лукавый взгляд, модная стрижка, — и лишь легкая седина заставляет вспомнить о его возрасте. 52-летний Йошики тоже хорош — крашенные в несколько цветов волосы, черные очки, темная помада (рокеры любят мрачный макияж, японские — особенно).

— Почему ваши фильмы идут в тандеме?

— Кроме наших персональных взаимоотношений, дело еще и в том, что 2018 год объявлен у нас в стране Годом Японии, — объясняет Лагутенко. — И у меня возникла идея ознакомить российского зрителя с японской культурой таким способом — через кинофильм о рок-группе. Посмотрев We are X, можно понять, откуда берутся все эти японские стереотипы. В Японии, знаю, Россию называют неблизким соседом. Вот вроде мы рядом, но не настолько близки, чтобы брататься. Мы пытаемся преодолеть этот не совсем положительный стереотип, потому что в принципе мы можем понять друг друга, если постараемся посмотреть друг на друга внимательнее.

— Сейчас из-за распространения соцсетей любой дурак может раскрутиться и начать получать приличные деньги. Вам, заслуженным рок-звездам, не обидно?

— Что касается меня, я не думаю, что что-то упростилось. Разные времена, разные подходы, разные люди. Всегда вспоминаю, что, когда «Мумий Тролль» выпускал свой первый альбом, 99,9% ваших коллег прочило группе скорое забвение.

— Вас даже стращали тем, что через год окажетесь в наркологической клинике.

— Вот-вот-вот! Поэтому, ну, наверное, стоило подождать 20 лет, чтобы убедиться в противоположном. Что касается того, что сегодня все проще, я не думаю, что жизнь очень простая у молодежи, у той же Ким Кардашьян (смеется). Да и она к этому тоже непростым путем пришла. То есть вся эта слава, известность и большие гонорары — это такая вещь, которую нельзя однозначно рассматривать. Наверное, нам надо еще прожить 20 лет и посмотреть, что будет с сегодняшними персонажами.

Знаете, если бы много лет назад, когда я был советским школьником и начинал интересоваться рок-музыкой, кто-нибудь мне сказал, что в 2018 году «Комсомольская правда» будет брать интервью у меня и у самой крутой японской группы, я буду сидеть и умничать… Ну вы понимаете: не то что мечтать — вообразить такое было невозможно! А вот мы сидим и разговариваем.

— То есть какими бы мрачными ни были прогнозы скептиков, у рок-музыки все же есть будущее?

— Пока мы есть, наверное, да.

Лагутенко: Не завидую молодым звездам.Илья Лагутенко объяснил корреспонденту «Комсомолки», почему рок-музыке еще рано умиратьАлександр Ширков