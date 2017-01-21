Открылась выставка выдающегося французского графика Гюстава Доре [фото]

Иллюстрации к Библии и «Божественной комедии» представили в Барнауле

Выставка «Гюстав Доре. Все оттенки света» открылась в художественном музее края 20 января.

Это самая масштабная в России экспозиция работ выдающегося французского художника и графика XIX века. Его называют величайшим иллюстратором позапрошлого века за непревзойденную игру света и тени в графических работах.

— На выставке 100 иллюстраций к произведениям, принесшим Доре всемирную славу. Среди них: «Потерянный рай» Мильтона, Библия, «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» Сервантеса, «Божественная комедия» Данте, «Приключения Барона Мюнхгаузена» Распе, «Атала» Шатобриана, басни Лафонтена, «Легенда об оборотне» Л’Эпина. Они выполнены в технике литографии, — сообщили в музее.

Отмечается, что Гюстав Доре давно занял почетное место в мировом искусстве как один из самых ярких и самобытных мастеров. Он по-прежнему будит воображение читателей, помогая глубже постичь мудрость великих писателей.

Выставка посвящена 185-летию со дня рождения художника. Она продлится с 20 января по 19 марта. Адрес художественного музея Алтайского края: ул. М. Горького, 16, тел. (3852) 50-22-29.

Иллюстрации к Библии и «Божественной комедии» представили в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Иллюстрации к Библии и «Божественной комедии» представили в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Иллюстрации к Библии и «Божественной комедии» представили в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Иллюстрации к Библии и «Божественной комедии» представили в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Иллюстрации к Библии и «Божественной комедии» представили в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Иллюстрации к Библии и «Божественной комедии» представили в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Иллюстрации к Библии и «Божественной комедии» представили в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Иллюстрации к Библии и «Божественной комедии» представили в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ