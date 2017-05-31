Иммунная система: какие витамины лучше принимать для иммунитета взрослым, принципы работы и признаки пониженного иммунитета

Большая часть людей испытывает проблема заниженного иммунитета. Слабый иммунитет – это первопричина появления различных вирусных и инфекционных заболеваний. Чтобы обезопасить себя от возникновения и активного развития вирусных и бактериальных заболеваний, каждый человек должен позаботиться о развитии и постоянном укреплении своего иммунитета.

Принцип работы иммунитета

Иммунитет выполняет функцию защитника организма от различных заболеваний. Как только иммунитет находит потенциальный особо опасный вирус, организм сразу же на него реагирует. Например, реакция организма может проявляться:

Повышенной температурой. Тошнотой. Нехваткой сил и абсолютной эмоциональной истощённостью.

Данные вышеописанные симптомы — это сигнал того, что иммунитет вступил в борьбу с потенциальным возбудителем инфекции либо определённого заболевания. Как правило, при заражении вирусом, человек с крепким иммунитетом может чувствовать общее недомогание 1-2 суток, после чего иммунитет убивает вирус и общее состояние человека улучшается.

Как витамины помогают укрепить иммунитет

Витамины, содержащиеся в различных продуктах питания (овощах, фруктах) наделены большим количеством полезных минералов и витаминов. Регулярное употребление полезных овощей и фруктов позволяет укрепить иммунитет. Чтобы всегда чувствовать себя полным сил и жизненной энергии, первое, о чём стоит позаботиться, — это о здоровом питании и регулярном приёме овощей и фруктов.

Признаки ослабленного иммунитета

Слабость.

Быстрая утомляемость.

Сонливость.

Головные боли.

Боль в мышцах.

Сухая кожа.

Отсутствие аппетита.

Выпадающие волосы.

Ломкие ногти.

Как выбрать препараты для улучшения иммунитета

Чёткого ответа на этот вопрос не существует. Чтобы узнать, дефицит какого именно витамина Вы испытываете, следует обратиться к врачу. Именно квалифицированный врач, по изучению общих симптомов возможного недомогания, сможет без особого труда назначить Вам определённый курс лечения (приём таблеток либо комплексных средств).

Какие витамины лучше принимать для иммунитета взрослым? Несмотря на то, что лишь врач сможет сказать Вам, дефицит какого витамина Вы испытываете, на рынке существует несколько очень эффективных препаратов, которые содержат целый комплекс витаминов, необходимых для повышения иммунитета. ТОП-3 лучших витаминных комплексов:

«Компливит». Специально разработанный витаминный комплекс, содержащий большое количество полезных веществ, который подойдёт абсолютно любому человеку, ребёнку и даже взрослому. Данный препарат содержит все самые необходимые витамины и минералы, необходимые для полноценной работы человеческого организма. Купить витамины можно абсолютно в любой аптеке. «Vitrum». Данный препарат отлично подойдёт для людей, которые перенесли тяжёлые заболевания, и чей организм требует полной витаминной компенсации. Хорошо подойдёт как для повышения иммунной системы детей, так и взрослых людей. «Мультитабс». Является лучшим средством, содержащим целый комплекс антиоксидантов, витаминов и минералов. Повышает иммунитет, укрепляя работу жизненно важных органов. Не имеет никаких противопоказаний, рекомендуется к употреблению как детям, так и взрослым мужчинам, и женщинам.

Заключение

Как именно и каким путём Вам стоит укреплять свой иммунитет? Конечно же, решать Вам. Помните: чтобы избежать частое возникновение и развитие различных вирусных заболеваний, позаботьтесь о крепком иммунитете и здоровом питании.