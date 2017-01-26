Инопланетяне атаковали Чертаново

В прокат выходит научно-фантастический блокбастер «Притяжение» Федора Бондарчука

Корабль пришельцев зрелищно крушит типовые московские многоэтажки. Фото: Кадр из фильма

Новый фильм Федора Бондарчука не очень похож на все, что он раньше делал. И дальше всего он, пожалуй, от «Обитаемого острова» — хотя и «Притяжение», и экранизация романа Стругацких по жанру фантастика. Но, несмотря убедительный антураж (тарелка, пришельцы и разрушение, которое они сеют), «Притяжение» — картина неожиданно нежная и романтическая, полная буйных подростковых страстей и какой-то наивной веры в любовь. Такого не особенно ожидаешь от автора суровых мужских фильмов «9 рота» и «Сталинград», хотя и в них — доля сентиментальности.

Авторы и прокатчики требуют не раскрывать идентичность пришельцев, какими они предъявлены в фильме, и мы не станем разоблачать этот важный сюжетный поворот. Хотя через пару дней джинна выпустят на свободу, и сарафанное радио будет зависеть исключительно от качества самого зрелища, с которым, надо сказать, все в полном порядке. Сценарий в отличие от многих отечественных боевиков у создателей этой лихой антиутопии точно был. Компьютерная графика на уровне если и не мировых, то вполне себе европейских стандартов.

«Притяжение» — отличный детский фильм, каких у нас не было очень много лет. В том смысле, в каком является детским кино все самые большие блокбастеры Голливуда — от «Властелина колец» и «Трансформеров» до «Фантастических тварей…» и прочего «Гарри Поттера». У нас сейчас наивно считается, что детское кино нужно снимать как попало, на копейки, оставшиеся от распила бюджета. «Притяжение» — пример другого подхода, свойственного не только Голливуду, но и когда-то советскому кино. Подход этот оправдан тем, что в кино в России в отличие от многих других стран действительно ходят в основном молодежь и подростки.

Фото: Кадр из фильма

В центре сюжета — прибытие в недра Чертанова инопланетного корабля. По отношению к этому происшествию определяются характеры главных героев блокбастера — старшеклассницы Юли (Ирина Старшенбаум), ее ухажера Артема (Александр Петров), его уличных друзей (Никита Кукушкин, Евгений Сангаджиев), запросто способных завести толпу на погромы «понаехавших», и ее дуболома отца Лебедева (Олег Меньшиков), зачем-то открывающего огонь по инопланетянам, которые никого не трогали.

Фильм Бондарчука мог бы называться «Нетерпимостью», поскольку в легкой, полусказочной форме рисует крайнюю агрессивность, свойственную сегодняшнему дню. Самой цитируемой репликой из картины уже стала фраза главной героини «Лучше бы они (инопланетяне) приземлились в Финляндии!». «Притяжение» — и диагноз, пришедшийся очень ко времени, и в чем-то наивный, но довольно отважный в наши оголтелые времена призыв к толерантности.