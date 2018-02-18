Ирина Безрукова оправдалась за увеличенные губы

Актриса рассказала, как изменила черты лица

Ирина, к слову, очень тщательно за собой следит

В последнее время поклонники Ирины Безруковой стали замечать, что внешность актрисы изменилась. Звезда помолодела, и как будто даже черты лица изменилась. Губы стали выглядеть полнее, а скулы и подбородок более очерченными. И похоже, вопросы по поводу пластики стали так часто задавать артистке, что она решила высказаться раз и навсегда.

«Давно я не выкладывала селфи. Кстати, губы у меня свои. От природы такие. Просто надо уметь накрасить», — отреагировала на слухи Ирина. Фанатов ответ Безруковой обрадовал, ведь столько звезд уже загубили свою красоту неудачной «пластикой». Самым ярким примером является Вера Алентова, которая после похода к хирургу буквально стала неузнаваема.

Ирина, к слову, очень тщательно за собой следит. Недавно она прошла курс омоложения на Алтае. В оздоровительном центре, куда в последнее время зачастили звезды российского шоу-бизнеса, ей подобрали специальную диету и восстановительные процедуры.