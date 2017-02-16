Ирина Пегова заинтриговала фотографией с возлюбленным и Мерседесом

Актриса приоткрыла завесу тайны над своей личной жизнью

О личной жизни актрисы Ирины Пеговой известно очень мало

После того, как 38-летняя актриса Ирина Пегова развелась с мужем Дмитрием Орловом, с которым прожила в браке семь лет, о своей личной жизни она старается много не говорит. Лишь иногда упоминала в интервью, что счастлива в одиночестве, и все свободное время посвящает воспитанию дочери. Однако, похоже, свое мнение об радости одиночества красавица-актриса все же пересмотрела.

В день всех влюбленных в инстаграме звезды появилась фотография,

сделанная во время прогулки с молодым человеком по Невскому проспекту:

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«Классика жанра ! Чёрное на белом !!!»- подписала снимок Ирина.

Поклонники быстро узнали в спутнике звезды МХТ танцора Евгения Раева, который младше своей избранницы на 7 лет.

Еще два года назад ходили слухи, пара рассталась после непродолжительного романа, но, как видно — у них все хорошо.

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Более того, в День Святого Валентина Ирина сначала опубликовала фотографию букета.

А затем и снимок аппетитного десерта, со значком Мерседеса. Конечно, это может быть просто задумка владельцев заведения, которые видели, что Пегова прибыла к ним на машине именно этой марки, но обычно, после таких «комплиментов» в День Всех Влюбленных — следующим «пунктом программы» становится — дарение настоящих ключей от дорогой иномарки.