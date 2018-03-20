Историк литературы Мариэтта Чудакова — о создателе «Мастера и Маргариты»: Булгаков не был ни наркоманом, ни атеистом

Мы отмечаем негромкую дату: 45 лет назад в СССР вышло полное издание романа «Мастер и Маргарита»

В последний раз «Мастера и Маргариту» экранизировал Владимир Бортко в 2005 году. Воланда в сериале сыграл Олег Басилашвили, Коровьева — Александр Абдулов, а кот Бегемот (в кошачьем обличье) был куклой со сложным механизмом, который отвечал за его мимику.

Первая публикация была в 1967 году, но с варварскими сокращениями. О Булгакове, о том, почему полный текст романа о Христе советские читатели смогли увидеть только через тридцать три года (возраст Христа!) после его появления на свет, мы поговорили с членом Европейской академии, профессором Литературного института имени А. М. Горького Мариэттой Чудаковой.

— Фигура Булгакова, одного из всенародных любимцев, обросла огромным количеством мифов. Какую самую большую глупость вы о нем слышали?

— Глупость сейчас вообще цветет. Есть вполне серьезные и способные критики, которые считают, что Булгаков писал «Мастера и Маргариту» для одного человека — для Сталина. Конечно, нет: он писал роман, чтобы получить мировое признание, и получил — после смерти. Вот еще глупость: раз он был морфинистом, он, наверное, в дальнейшем все писал под морфием. Я точно знаю, что это не так. Я трижды ездила к его первой жене в Туапсе и знаю, что к концу 1918 года они общими усилиями с этой зависимостью покончили.

— Какова история публикации «Мастера и Маргариты»?

— Елена Сергеевна (третья жена М. А. — Ред.) обладала огромной силой личности. Я с ней тесно общалась. Она умела воздействовать на людей. Она поставила себе задачу опубликовать роман и подчинила этой задаче многих людей, в частности Константина Симонова. В начале 60-х у Симонова был разговор с Евгенией Ласкиной (сотрудником отдела прозы в журнале «Москва». — Ред.), его бывшей женой. Ласкина спросила: «Нет у вас чего-нибудь напечатать?» Симонов ей говорит: «Есть, но вы это не напечатаете». — «А вдруг?» И он ей передает рукопись. Она прочитала, пришла в восторг и начала уговаривать своего начальника, редактора отдела прозы, опубликовать роман. Все были воодушевлены, но облучение шло от Елены Сергеевны Булгаковой. И напечатали — с огромными купюрами. Симонов даже умолял Елену Сергеевну не читать верстку: «Самое главное — напечатать. А потом я вам даю слово, что опубликую целиком».

Начало было опубликовано в ноябре 1966 года. А продолжение — не в декабрьском номере, а в январском, потому что возникли сложности с цензурой. Но потом все-таки разрешили и сказали заместителю главного редактора Борису Евгеньеву: делай купюры уже сам. И тут произошла страшная вещь: Евгеньев должен был печатать свою повесть и ради нее начал сокращать «Мастера». Елена Сергеевна мне рассказывала буквально со слезами, что даже машинистки плакали, видя верстку с огромными купюрами. Евгеньев выкинул весь сон Никанора Босого и еще много важных мест…

Прошли годы, Елена Сергеевна скончалась. Я думаю: увидеть бы мне этого Бориса Евгеньева. И вдруг оказываюсь с ним в латвийском поселке Дубулты за одним столом. Я, он с женой, еще одна редактриса — мы четверо сидим, и я с ходу ему говорю: мне Елена Сергеевна рассказала, какие вы сделали купюры и почему! Поскольку я его застала врасплох, он попытался себя выгородить, но ничего не отрицал. Я ушла к себе в номер. Выхожу к ужину — у лифта стоит Евгеньев. И у нас состоялся замечательный краткий диалог. «Скажите, пожалуйста, вы член партии?» — «Нет». — «Плохо». — «Как посмотреть…» — «Если бы вы были членом партии, я бы написал на вас заявление в политбюро нашего Союза писателей и привлек бы вас к ответственности за клевету». — «Ну что вы! Клевета — это распространение заведомо ложных слухов, а я же вам сказала: я искала встречи с вами, чтобы узнать у вас правду».

О ВЕРЕ МАСТЕРА

— Одна из проблем, явно встававших на пути «Мастера и Маргариты», — христианская тематика. Сам Булгаков был верующим?

— Конечно, семья преподавателя Киевской духовной академии, в которой вырос Булгаков, была верующей, каждое воскресенье читалась вслух Библия. Глубоко верующей была его мать. И его сестра Варвара Афанасьевна, которая стала прототипом Елены Турбиной-Тальберг в романе «Белая гвардия». И Михаил Афанасьевич тоже — в отрочестве. Потом его отец умер, а врач, который его лечил, женился на матери М. А. — видимо, был давно влюблен. Так у Булгакова появился отчим-медик, потом он сам поступил на медицинский — и отошел от религии резко. Я поняла, почему это произошло: у медиков было принято не верить в Бога, потому что это было время, назовем его так, «младодарвинизма». Дарвин с его теорией эволюцией как раз стал входить в оборот. А медикам казалось, что если они в анатомическом театре вскрывают трупы и не находят души, то, наверное, ее и нет совсем…

На мой взгляд, он вернулся к вере — это доказывает роман «Белая гвардия» — в начале Гражданской войны. Ведь гражданская, братоубийственная — это самая страшная из войн… И Булгаков стал искать ответа: почему это произошло в его стране? Он стал перечитывать Священное Писание и в какой-то степени нашел ответ в Откровении Иоанна Богослова. Откровением прошита вся «Белая гвардия». Впоследствии Булгаков никогда не ходил к исповеди, не носил креста, но, на мой взгляд, роман «Мастер и Маргарита» написан человеком верующим, признающим существование Иисуса Христа — не как человека, а как Бога.

Михаил Булгаков с третьей женой Еленой Шиловской, прототипом Маргариты.

МАСТЕР И ВОЛАНД

— Кто все-таки прототип Воланда? Некоторые говорят, Сталин.

— Да ну, зачем дьяволу прототипы? Все сложнее, чем «он просто хотел изобразить Сталина». Мне повезло работать над восстановлением первой редакции (первую версию «Мастера и Маргариты» 1928 — 1929 гг. Булгаков сжег, Чудакова восстанавливала ее два года по сильно обгорелой рукописи, которую передала ей Елена Сергеевна). В сожженной рукописи оставалась где треть листа, где половина. Сначала мне просто хотелось понять, правда ли это ранняя редакция? Польза от этой работы была большая: я убедилась, что текст действительно тот, но в нем не было ни Мастера, ни Маргариты! Это был гротескный «Роман о дьяволе», задуманный как продолжение двух повестей — «Роковые яйца» и «Собачье сердце». Потом замысел полностью изменился, он ввел автобиографическую тему и в 1932 году начал практически другой роман, но на основе уже готового материала. После декабря 1929 года, когда отмечали юбилей Сталина, культ личности стал усиливаться, Булгаков понимал, что всемогущее существо в его романе будет непременно проецироваться на Сталина, но тем не менее Воланда уничтожать не стал.

— А Музей-квартира Булгакова действительно «нехорошая»? Есть в ней что-то все-таки мистическое?

— Я в этом плохо понимаю, я человек науки. Но могу привести пример — хотите, называйте мистикой. В соседнем подъезде, где Булгаков никогда не был, много лет был открыт частный музей, «Булгаковский дом». Там завели огромного черного кота, назвали, конечно, Бегемот. Дальше происходит следующее: кот буквально дня через три вдруг подходит к входной двери и ждет, когда ее откроют. Выходит во двор, идет к следующему подъезду, где «нехорошая» квартира, ждет, когда откроют дверь. И, не останавливаясь, поднимается на пятый этаж прямиком к дверям «нехорошей» квартиры! Когда он пришел первый раз, все упали в обморок, но впустили. Он облюбовал себе место около зеркала, растянулся и лег. И это повторяется каждый день уже несколько лет.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Константин Эрнст займется съемками «Мастера и Маргариты»

В России вновь собираются экранизировать «Мастера и Маргариту» Михаила Булгакова. За работу взялись три крупнейших кинопродюсера: ​Константин Эрнст, Рубен Дишдишян и Игорь Толстунов. А четвертый в этой компании — Леонард Блаватник, тоже кинопродюсер, но в первую очередь известный предприниматель с состоянием в 20 млрд. долларов. (В 2015 году журнал Forbes назвал его 16-м среди богатейших людей мира.)

Впрочем, бюджет фильма не назовешь астрономическим — 800 000 000 рублей (то есть примерно 14 миллионов долларов по сегодняшнему курсу). Поставит картину Николай Лебедев, автор двух недавних блокбастеров, «Легенды № 17» и «Экипажа». Пока неизвестно, кто исполнит роль Маргариты (как, впрочем, и все остальные). Но известно, что выйдет картина в 2021 году.

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Роман Михаила Булгакова «Белая гвардия»