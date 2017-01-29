Историк моды Александр Васильев признался, что у него есть внебрачный ребенок

Театральный художник, ведущий «Модного приговора» Александр Васильев не скрывает, что его личная жизнь не сложилась. По жизни он одинок и холостяк

Историк моды Александр Васильев (в центре)

Его первая возлюбленная уехала во Францию, куда собирался к ней приехать и Александр. Но невеста его не дождалась и закрутила роман с французом, от которого забеременела.

— Я любил эту девушку, но взять на себя ответственность за чужого ребенка не смог. И мы расстались, хотя недавно вновь стали общаться, — признался Васильев на программе НТВ «Секрет на миллион». — Кстати, тот француз ее бросил, и она выходила замуж в общей сложности три раза.

У Васильева был один фиктивный брак с француженкой. А последние многие годы он живет один, точнее, компанию ему составляет любимый мопс по кличке Котик, который, по признанию хозяина, спит с ним в одной постели и страшно храпит.

Александр Александрович не скрывает, что он богатый человек – у него три дома во Франции, квартира в Париже, квартиры в Турции и Прибалтике.

В общей сложности его наследство оценивается в несколько миллионов евро.

Хотя главной ценностью называет свою частную коллекцию старинных вещей и костюмов.

Историк моды отметил, что уже оформил завещание, дабы заранее позаботиться о нажитом.

И добавил, что не собирается заводить детей или брать малыша из детдома – мол, ребенок это большая обуза, к которой он совершенно не готов.

Однако, как выяснилось, у Васильева есть внебрачный ребенок. Историк моды подтвердил этот факт, однако подробностей рассказывать не захотел даже за предложенный миллион рублей, заметив, что когда-нибудь напишет об этом в своих воспоминаниях.

КСТАТИ

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— Бывает, люди покупают мебель, украшенную стразами. Им хочется роскоши, чтобы все переливалось и сверкало. Но всех под общий знаменатель нельзя подводить. И в Москве и в Петербурге есть коллекционеры, которые ожесточенно скупали русскую старину за границей. Есть люди, которые тянутся к большому искусству (подробности)