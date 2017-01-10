Историк-реконструктор Клим Жуков: «Хотели придать «Викингу» блеска старины, а получилась помойка»

Главные ляпы и неточности нашумевшей картины [видео]

День премьеры настал. Люди запаслись попкорном, выдвинулись в кинотеатры и ахнули



В новогодние праздники на экраны вышел российский фильм «Викинг». В нём показан путь крестителя Руси князя Владимира от язычника до православного праведника. Авторы пообещали, что максимально приблизят ленту к исторической реальности. Работали над «Викингом» они около 7 лет и потратили 1 миллиард 215 миллионов рублей. День премьеры настал. Люди запаслись попкорном, выдвинулись в кинотеатры и ахнули. Оказывается, древнерусская знать ходила по Киеву в мешковатых обносках, а дружинники рвались в бой в странных доспехах, размахивая непонятными чёрными мечами. Неужели наши предки были настолько дремучими и бедными? Об этом «Комсомолка» поговорила с руководителем клуба исторической реконструкции «Меченосец» Климом Жуковым.

В ФИЛЬМЕ НЕ МЕЧИ, А ПЛОХО ОШКУРЕННЫЕ ЛОМЫ

— По словам создателей картины, они пытались максимально приблизить вооружение и доспехи воинов к оригиналу. Насколько им это удалось?

— Я не понимаю, к какому оригиналу они собирались приблизиться. Шлемы некоторые имеют узнаваемые прототипы. Правда, они относятся к VI-VIII векам, что было за 100-200 лет до эпохи, показанной в фильме. И даже они выполнены в карикатурной форме. Главным железным доспехом в то время была кольчуга. В фильме её почти нет. Зато есть немыслимые кожаные панцири из бычьей кожи, у которых вообще нет исторических аналогов. Сам Владимир ходит в кожаной безрукавке с заклепками. Таких покровов в Х веке просто не существовало.

— Авторы фильма говорили, что им удалось воссоздать мечи весом 2-3 килограмма.

— Реальный меч эпохи викингов весит 1-1,2 килограмма. Это очень легкое, остро отточенное, почти изящное оружие. Киношные мечи вообще не могли существовать. Это просто плохо ошкуренные ломы. Если переводить на наши деньги, то меч стоил около $15 тысяч. Он не мог быть черным и полуржавым. Это было проявлением высшего неуважения в первую очередь к самому себе. Князь или высший дружинник просто физически не мог позволить себе появиться с грязным оружием. Это значит, что он не может требовать порядка от своих подчиненных, если сам нарушает воинские традиции. Рыба гниет с головы. Если мы говорим о знати, то у них все отделано золотом, серебром, цветными металлами. Носили мечи в дорогих ножнах, обтянутых яркой красной, желтой или синей кожей. Сверху были позолоченные или золотые или серебряные накладки фигурные.

По словам создателей картины, они пытались максимально приблизить вооружение и доспехи воинов к оригиналуФото: кадр из фильма

СЛАВЯНЕ НОСИЛИ ДОРОГИЕ НАРЯДЫ НАПОКАЗ

— На фоне ромеев — византицев славяне в фильме выглядят потрёпанными бродягами. Даже жену князя Владимира сложно отличить от дворовой девки. Так ли всё было плохо в Древней Руси?

— Естественно, по сравнению с Византией, у нас материальная культура была несколько беднее. У ромеев уже существовала городская цивилизация с тысячелетней историей. Мы же еще выглядели как варвары. Именно в этом заключалось большое отличие. Но это не значит, что в Древней Руси бегали в рванине и с палками. Одевались славяне, если говорить о высшей аристократии, очень роскошно. Для одежды брали нормальную, профессионально сделанную, покрашенную ткань. Даже самый бедный кафтан сшит по фигуре. А в фильме мы видим просто какие-то балахоны. Это серая и убогая ткань. Этого быть не может. Тем более в Киеве. Для понимания, тогда этот город был, как Манхеттен в Нью-Йорке сейчас.

Киношные мечи вообще не могли существовать. Это просто плохо ошкуренные ломыФото: кадр из фильма

— В одной из сцен варяги отказались воевать без денег. И на всё золото, которое им дал князь, они надменно выдали ему одного берсерка. Могло ли такое произойти на самом деле?

— Никогда! Потому что Владимир находится в Киеве. Там оседали все налоги, были зажиточные купцы, проходили великие торговые пути. Это был один большой кладезь богатства. Князь не мог оказаться без денег и расплачиваться перстнями с руки своей византийской подруги. И Киев по фильму находится в осаде, когда враг его возьмет, то не будет разбираться, кому денег заплатили, кому не заплатили. Под нож пойдут все. Феерическая стыдная глупость и чушь.

— В фильме волхвы выглядят лысыми немыми чудаками. Мы же их себе представляли мудрыми старцами с окладистыми бородами и гуслями. Сохранились ли настоящие сведения, как выглядели эти жрецы?

— У нас языческая культура была полностью уничтожена за тысячу лет, поэтому нет. Но! Бритый наголо мужик точно не волхв. Бритая голова в то время – это символ раба. Им специально выбривали голову. Если он куда-то убежит, то волосы будут долго отрастать, и его сразу разоблачат. Волхв, который обслуживает центральное капище в Киеве, один из богатейших представителей родоплеменной аристократии. Он не мог выглядеть так.

ВЛАДИМИР НЕ МОГ КАТАТЬСЯ ПО СУШЕ НА КОРАБЛЯХ

— Православие, по фильму, Киев принимает солнечно и радужно. Как всё могло быть на самом деле?

— Мы не знаем точно. Но Киев знал христианство уже очень много лет. Это был центр распространения православия, как минимум, с княгини Ольги, то есть, с бабки Владимира. В городе шла активная торговля с Византией. К тому времени у нас было не первое поколение христиан. Возможно, крестились люди без насилия. А вот, например, Новгород сопротивлялся православию аж до XII века.

— Как вы думаете, почему фильм назвали «Викинг»?

— Это скандинавский термин. У нас его не использовали. Викингом значится, как я думаю, воевода Владимира Свенельд. Он этнический скандинав, видимо, по мнению создателей фильма. Так как повествование идет от его лица, возможно, так фильм и назвали. Мягко говоря, название не самое удачное.

— В фильме князь Владимир на кораблях спускается по мокрой земле на войско печенегов, благодаря чему одерживает победу в бою. Могло ли быть такое?

— Просто чушь. Уже сама идея, что эти корабли заволокли бы на гору. Это бессмыслица. Это опасно и вредно. Если взять корабль деревянный того времени, вытащить его из воды летом и поставить его на сушу, то у него при высыхании разорвет доски днища. И корабль будет погублен. Такого спуска не могло быть даже теоретически. В фильме воины на них и вовсе спускаются на орду печенегов. Полный бред. Есть элементарные законы физики. Если бы они и правда пошли на это, то корабли просто перевернулись и накрыли этих глупцов. Такого быть не могло.

ВЛАДИМИР НЕ ДОЛЖЕН БЫЛ МСТИТЬ ВИЗАНТИЙСКОМУ ИМПЕРАТОРУ

— Многие обвиняют сценаристов в том, что воевода Свенельд не служил князю Олегу. Кому он подчинялся на самом деле?

— Да, в реальности всё было с точностью да наоборот. Свенельд воевал в дружине Ярополка. А Олег, по летописи, убил сына этого воеводы на охоте в лесу. Тогда Свенельд натравил Ярополка на Олега. Между братьями началась война. И у князя Владимира Свенельд не служил. Он был очень старым человеком. Видимо, он приехал из Скандинавии на Русь ещё с Вещим Олегом и был воспитателем князя Святослава. У Владимира в воеводах ходил Добрыня – брат его мамы-ключницы. Княжеский дядя ещё мог бы вписаться в сценарий фильма. Но его в «Викинге» даже не упоминают.

— Говорят, авторы «Викинга» и с местом гибели Олега напутали.

— Это так. Князь Олег бежал от Ярополка не с охоты, как это показывают в фильме, а с поля боя. Ведь они пошли друг на друга войной. Сохраниться от брата он хотел в городе Обруч. А по фильму, как мне удалось понять, это был город Полоцк.

— Какие ещё явные не состыковки вы увидели?

— Был очень глобальный провис с историей про Святослава и Византию. За фильм раза два Свенельд намекает Владимиру, что нужно быть осторожными с ромеями. Якобы они наняли отца князя, а потом убили его руками печенегов. А в концовке «Викинга», после крещения князя, Свенельд подговаривает Владимира убить византийского императора, чтобы отомстить за гибель Святослава. Вся эта петрушка про месть полная чушь. Ведь при Святославе Византией правил Иоанн I Цимисхий, а при Владимире уже Василий II.

МНЕНИЕ

Не судите строго ярмарочную сагу о Руси

Стас ТЫРКИН

«Викинг» — мрачное фэнтези на историческую тему, а не «исторический фильм» в том смысле, как понимали этот жанр в советские времена. В основе – события раннего Средневековья, о которых осталось очень мало свидетельств (одно из них – «Повесть временных лет»), и как эти события разворачивались «в реале» не знали даже древние летописцы. (подробности)

А вместо сердца — бронзовый топор!

Павел САДКОВ

Бородатый Данила Козловский зыркнул глазами, и стало понятно. Все. Перековался. С его героем — князем Владимиром, произошло то, что многократно случалось в советских фильмах с пьяницами, жуликами, бездельниками и белыми офицерами. Они прозрели. Как тогда, так и сейчас, побудительные мотивы прозрения кажутся несколько сомнительными… Но это кино. Монтаж. Сами додумаете… (подробности)

КСТАТИ

Публицист Егор Холмогоров: «В «Викинге» досталось всем — и Владимиру, и Киеву, и христианству, и всем русским»

Известный знаток русской истории посмотрел разрекламированный славянский блокбастер и пришел в ужас (подробности)

Викинг. Финальный трейлер .