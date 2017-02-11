Из каких материалов делают кухонные столы и стулья?

Елизавета Коротаева
Автор: Елизавета Коротаева Февраль 11, 2017 05:12

Из каких материалов делают кухонные столы и стулья?

Выбирая гарнитур или мебельные элементы для кухонного помещения, следует обязательно учитывать стиль и дизайн. Все должно органично вписываться в общий интерьер. Особе внимание следует уделять материалу, из которого изготавливают мебель.

Если вы решили отдать предпочтение натуральным материалам это:

  1. ДСП. Мебель из такого материала принято считать самой популярной и востребованной. Это объясняется ее стоимостью. Производят материал из сухой стружки, в которую обязательно добавляют такие наполнители как формальдегидовые смолы. Преимущества ДСП в том, что материал относится к природным и простотой в обработке. Основной недостаток заключается в том что не выдерживает тяжелых нагрузок и боится излишка влаги.
  2. Цельный массив натурального дерева. Столы и стулья, сделанные из натурального дерева, по стоимость отличаются достаточно высокой ценой. Но при этом – это самый прочный вид натурального материала. Производят изделия в основном из хвойных пород дерева.
  3. МДФ. Это материал, который производят из рубленой стружки. В сравнении с ДСП данный материал значительно прочнее. Главное достоинство – это влагоустойчивость. Надежность, материал прекрасно поддается различным обработкам, на него не влияют высокие или низкие температуры. Подобрать кухонные столы и стулья, можно перейдя по ссылке.

Так же можно приобрести нужные изделия, сделанные из мультиплекса. Его производят путем склеивания нескольких слоев сделанных из древесины. Такой материал обладает большой устойчивость к излишкам влаги, не поддается деформации.

На сегодня многие производители предлагают столы и стулья, изготовленные из пластика. Основные преимущества данного материала – это большое разнообразие цветовых решений. Большой ассортимент разных форм и конфигураций. Материал прекрасно переносит влагу и имеет длительный эксплуатационный срок. Единственный недостаток в том, что матовые изделия сложно чистятся. В том случае если вы выбрали мебель из акрилового пластика, помните, что он боится царапин. Основное преимущество акриловых изделий, они имеют очень красивый внешний вид.

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Елизавета Коротаева
Автор: Елизавета Коротаева Февраль 11, 2017 05:12
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