Новая пассия артиста младше Натальи Шевель всего на год [фото, аудио]

Из-за 87-летнего Ивана Краско подрались молодая жена и любовница

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Одним шоу не обошлось. Актер Иван Краско и его женщины снова в эпицентре скандала. На этот раз 88-летний артист отправился к Дмитрию Шепелеву на съемки программы «На самом деле».

Выяснилось, наконец, что же стало причиной развода. Напомним, ровно три года назад Иван Иванович Краско и его молодая избранница, 25-летняя Наталья Шевель, сыграли свадьбу. Однако брак дал трещину.

— Союз мужчины и женщины должен давать результат. Этот результат – ребенок. Как тест на любовь, — заявил в эфире «Пусть говорят» актер. — У нас никогда не было секса, потому что ее страх забеременеть был превыше всего. Я потерял к Наталье Александровне всякий интерес.

Молодая жена Краско в ответ призналась, что сама выросла в бедной семье и не хочет воспитывать детей в неподобающих условиях. А ведь так сейчас и есть: супруги делят трехкомнатную квартиру вместе с бывшей женой покойного сына актера — Андрея Краско.

— Я не хочу стирать пеленки своему ребенку по три раза в день, — заявила Шевель. — Не хочу становиться матерью-одиночкой, дети — это ответственность. О каком ребенке может идти речь? У меня нет никакой уверенности, никакой стабильности. У него то одна женщина, то вторая, то бывшие жены. Постоянно его в чем-то подозревала. Не решен вопрос и с жилплощадью, куда я с малышом? На вокзал? Я сама воспитывалась не в самых лучших условиях, не хочу такого для своих детей. Кто инициатор развода? Иван Иванович! Я узнала о разводе от журналистов, когда отдыхала в Испании.

Наталья считала, что ее благоверный собирается вернуться к Наталье Николаевне, бывшей жене, которая воспитывает его детей 14 и 16 лет. И обвинила в том, что из-за нее развалилась новая семья.

Из-за 87-летнего Ивана Краско подрались молодая жена и любовница. ФОТО: Скрин

Однако это все цветочки, ягодки впереди. Оказалось, что истинная причина развода – другая женщина. В эфире программы появилась Юлия Кичемсова, которая всего на год младше жены Краско. Она рассказала, что как поклонница два месяца ходила на спектакли Иван Ивановича, добивалась с ним знакомства.

— Иван Иванович – невероятно сексуален, — заявила молодая любовница. — Я люблю этого человека, хочу, чтобы рядом с ним был любящий его человек! Хочу родить ему нескольких детей. Шевель не смогла, а я смогу! Шевель деревянная, она не знает, как стимулировать мужчину, а я знаю, где погладить, как правильно сделать массаж.

После этих слов Наталья не выдержала и бросилась на соперницу, выплеснула ей в лицо воду из стакана и покрыла нецензурными словами. Завязалась драка.

Но самое интересное оказалось за кадром. Когда журналисты «КП» — Санкт-Петербург связались с молодой любовницей, она отказалась комментировать свою историю. Не исключено, что девушка решила попиариться за счет известного артиста. На ее странице в соцсетях множество фотографий, из которых ясно, что у нее уже есть ребенок, четырехлетняя дочь. На снимках она целуется с неким молодым человеком. Как она оказалась в эфире программы? Вопрос.

Кого же в итоге выбрал Иван Иванович? Так нет ответа. Возможно, он вернется к бывшей жене, а может быть, останется и с нынешней. Пока они официально не развелись. А может, в этой истории появится еще одна девушка, помоложе своих предшественниц.

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