Из-за серьезной травмы Константин Райкин не выйдет на сцену в январе

Александр
Автор: Александр Декабрь 31, 2016 20:45

Из-за серьезной травмы Константин Райкин не выйдет на сцену в январе

Из-за серьезной травмы Константин Райкин не выйдет на сцену в январе

Худрука театра «Сатирикон» доставили в НИИ им. Склифосовского

Помощь врачей актеру понадобилась из-за серьезной мышечной травмы ноги

В театре «Сатирикон» подтвердили, что накануне вечером Константин Аркадьевич обратился за помощью к московским медикам. В январе спектакли с его участием будут заменены. Худрук театра был доставлен в НИИ им. Склифосовского в травматологическое отделение. Помощь врачей понадобилась из-за серьезной мышечной травмы ноги и проведённой недавно операции в Тобольске.

Напомним, 27 и 28 декабря в древнем сибирском городе впервые проходили гастроли «Сатирикона» в рамках программы фестиваля «Золотая Маска». Эти знаковые для театра гастроли закончились травмой Константина Райкина. Он не заметил ступеньки, оступился и упал, в результате порвал мышцу на ноге. Потребовалась операция под общим наркозом, которую сделали в областной больнице.

После этого он все же вышел на сцену Тобольского драматического театра имени Ершова, с гипсом на ноге и слегка прихрамывая. Однако вновь почувствовал острую боль и отменил все свои спектакли в январе.

Вернувшись в Москву, все же решил еще раз обратиться к столичным медикам.

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Александр
Автор: Александр Декабрь 31, 2016 20:45
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