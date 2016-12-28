Изабель Аджани: Такой, какая я есть, меня сделала Анна Каренина

Знаменитая актриса дала эксклюзивное интервью обозревателю «Комсомолки» на кинофестивале в Марракеше

Изабель на родине боготворят — можно сказать, она икона французского кинематографа.

Одной ее роли в «Королеве Марго» было бы достаточно, чтобы навсегда стать иконой кино. Ее лицо украшает иконостас великих европейских кинодив, замыкая совсем небольшой список имен, начатый Гарбо и Дитрих. Сомневаюсь, что новое время подарит нам еще один такой женский лик. Уже сейчас Аджани — ископаемое, уходящая натура. Она редко снимается, еще реже дает интервью. В свои 61 выглядит лет на 20 моложе. Дело не только в ее никуда не исчезнувшей с возрастом красоте, но и в самом облике, изгибах фигуры, голосе, не померкшей голубизне глаз. В Марракеше ее наградили почетным призом. Получая его, она выступила с десятиминутной речью, во время которой заплакала, когда говорила не о себе — о своих героинях.

В Европе возможно все что угодно

— Призы — не то, чего я ищу. Мне куда более комфортно, когда я работаю, а не стою на сцене с наградой. И интервью мне даются тяжело, я бы лучше 30 дней без перерыва на съемочной площадке отработала…

Для меня очень важно, что во всем этом есть какой-то смысл. Например, о Камилле Клодель никто не знал, пока мы ни сделали о ней фильм. Не знали даже, что она была любовницей Родена (знаменитый скульптор, в фильме бывшего гражданского мужа Аджани Бруно Нюиттена его играл Жерар Депардье. — Авт.), тем более о том, что она сама была автором изумительных скульптур. Благодаря нашему фильму она стала известной! А если говорить вообще, то среди литературных персонажей, которые сделали меня такой, какая я есть, я бы прежде всего назвала Анну Каренину. И еще несколько прекрасных эксцентричных женщин, в которых слишком много души и сердца…

— А политика вас интересует?

— Меня пугает то, что происходит сейчас, после выборов Дональда Трампа. Мы живем в очень странном времени. Страх стал нашим главным мотором. Сейчас многие говорят о возможном приходе к власти националистов во главе с Марин Ле Пен. Я не окажусь на месте Джорджа Клуни, который сказал, что Дональд Трамп никогда не будет следующим президентом США. В Европе может произойти все что угодно! Хотя и разочарование в либералах тоже можно понять, да и смена политических курсов в порядке вещей. Но если к власти во Франции придут националисты, думаю, что в мире найдутся другие хорошие страны, где я смогу жить… Например, Германия.

Не хотела разрывать связь сына с его отцом

— Вы — лицо Франции, и при этом ваш отец алжирец…

— А мать — немка. Когда я бываю прагматичной, мне иногда говорят: «Ты такая немка». Не уверена, что это комплимент, хотя мне важна и эта сторона моего характера, иначе я была бы слишком мечтательной. Я давно не была в Германии, но когда-то в детстве все свои каникулы проводила в Баварии. Сейчас очень плохо говорю по-немецки. Это сложная семейная история: я перестала говорить по-немецки со своей матерью. А язык всегда связан с эмоциями. Думаю, ребенку очень важно говорить на языке родителей. Например, я всегда хотела, чтобы мой сын говорил по-английски, потому что его отец — англичанин (Дэниел Дэй-Льюис, трижды лауреат «Оскара» за фильмы «Моя левая нога», «Нефть» и «Линкольн». — Авт.). Хотя я растила его одна, без отца, во Франции. Но если бы он не говорил на языке своего отца, это было бы неправильно. Ему была нужна эта связь с отцом.

— Какие у вас сейчас отношения?

— Я им восхищаюсь! Дэниел снимается только в тех фильмах, в которых хочет. И его не спрашивают, как меня, почему он не снимается подряд в одном фильме за другим. Он может сыграть в одной картине за четыре года, но эта роль становится центром его жизни, самой причиной того, почему он актер. Я невероятно уважаю его за это. Хотя это не значит, что я не уважаю тех, кто снимается много… Но все же по-настоящему люблю актеров, которые не случайны в своем выборе. Например, Мерил Стрип.

Мировую славу Аджани принесла роль в «Королеве Марго».Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Изабель АДЖАНИ родилась 27 июня 1955 года в пригороде Парижа. В возрасте 12 лет начала играть в школьном театре. В 14 лет дебютировала в кино в фильме «Маленький угольщик», начала играть на сцене самого знаменитого французского театра «Комеди франсез». Прославилась в 1974 году в фильме «Пощечина» Клода Пиното, после которого стала сниматься у главных режиссеров — Франсуа Трюффо, Романа Полански, Люка Бессона, Вернера Херцога и т. д. Снялась более чем в 40 фильмах. Дважды номинировалась на «Оскар» — за фильмы «История Адели Г.» Трюффо и «Камилла Клодель» Брюно Нюиттена. Дважды лауреат премии за лучшую женскую роль Каннского фестиваля («Квартет» Джеймса Айвори и «Наваждение» Анджея Жулавского). Является единственным представителем актерской профессии, кто пять раз награждался «Сезаром» за лучшую роль — французским эквивалентом «Оскара». Имеет двоих сыновей Барнабе Нюиттена и Гэбриел-Кейна Дэй-Льюиса от режиссера Брюно Нюиттена и британского актера Дэниела Дэй-Льюиса соответственно. Собиралась замуж за композитора Жан-Мишеля Жарра, но брак так и не состоялся, по словам актрисы, из-за измены Жарра.

5 лучших фильмов актрисы

● «История Адели Г.» (1975)

● «Одержимость» (1981)

● «Подземка» (1985)

● «Королева Марго» (1994)

● «Дьяволицы» (1996)