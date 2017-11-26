Жена Андрея Аршавина отменила развод и улетела с ним на Мальдивы

«Люблю, измену простила», — уверяет супруга футболиста [фото]

Алиса простила Андрею измену и дала мужу второй шанс. Фото: Инстаграм.

Личная жизнь Андрея Аршавина напоминает качели. То семейная лодка спортсмена разбивается… нет, не о быт, а об очередную измену ветреного футболиста, и его жена Алиса объявляет на весь Инстаграм: «Все, развожусь!» То супруги бурно мирятся, каются во всех грехах через СМИ, и та же Алиса сообщает на своей страничке: «Люблю – не могу, все простила». Поклонники игрока казахстанского «Кайрата» уже окончательно запутались в семейном статусе звезды футбола. Но теперь, кажется, в доме спортсмена наконец-то воцарился долгожданный покой. Помирившиеся Андрей и Алиса решили отметить воссоединение романтическим путешествием в теплые края. Спортсмен увез супругу и детей на Мальдивские острова.

Первые снимки семейного отдыха появились в Инстаграме Алисы Аршавиной: супруга футболиста сфотографировала в салоне самолета своих детей и Андрея. От первого брака у Алисы есть сын и дочь, которые живут вместе с мамой и отчимом. У пары так же есть общая дочь Есения, появившаяся на свет в феврале этого года.

О том, что она подает на развод, Алиса сообщила два месяца назад в своем Инстаграме. Терпение женщины лопнуло и, собрав вещи и детей, супруга футболиста уехала из Казахстана в родной Питер. «Материальных претензий к нему не имею, справлюсь сама», — говорила она тогда. Но спустя всего несколько дней Алиса сменила гнев на милость и решила дать Андрею второй шанс. Тем более, что спортсмен публично признался в изменах.

— Мы расстались, потому что я действительно делал неправильные по отношению к Алисе вещи, а в какой-то момент перешел все возможные границы, – рассказал Андрей Аршавин в интервью журналу «StarHit». – Да, я гулял и безумно жалею об этом. Понимаю, что, к сожалению, время назад не повернуть, уже ничего не исправить… Единственное, на что остается надеяться, что жена сможет меня простить и вернется.

Спортсмен признавался, что очень скучает по детям, и умолял Алису сохранить семью. Она решила не упорствовать и снова переехала к мужу.

— Не каждый мужчина решится вот так напрямую в интервью признать свои ошибки, — заявила жена Аршавина.

Судя по всему, на Мальдивах Андрей решил устроить супруге второй медовый месяц и вернуть ее расположение раз и навсегда.