Журналистка сообщила, что родила ребенка от Александра Абдулова .

Лариса Штейнман считает, что отцом ее 12-летней дочери может быть легендарный актер

Роман Александра Абдулова с Ларисой Штейнман продлился два года

Александр Абдулов ушел из жизни 10 лет назад, но до сих пор поклонники артиста и его любимые женщины не могут смириться с этой потерей.

Еще до встречи со своей женой Юлией, которая родила Александру Гавриловичу его единственную дочь Женю (Ксения Алферова — приемная дочь артиста -ред.) актер встречался с журналистом Ларисой Штейнман. Этот роман продлился два года.

Но Ларису не приняли друзья Александра Гавриловича, поэтому актер расстался с подругой.

— С Александром Гавриловичем я рассталась без реверансов. Просто-напросто он поменял замок на двери своей квартиры, в которой мы с ним жили, и уехал в Америку. Я весь февраль вынуждена была ждать, когда он вернется, отдаст мне одежду. И думать о том, что я буду делать дальше. Оставалось одно — окунуться с головой в работу, — вспоминала в интервью «КП» Лариса Штейнман.

Расставшись с Александром Гавриловичем, его возлюбленная уехала в Париж и родила ребенка. Тогда Лариса рассказывала «Комсомолке», что отцом ее дочери Маруси является некий француз.

— Я позвонила Александру Гавриловичу, сказала, что беременна. Он: «И кто же счастливый отец?» Я: «Француз. Не русский». — «А, ну ладно». Почему-то это его утешило, — вспоминала в беседе с «КП» Лариса Штейнман.-Он же актер, и я думаю, что мысленно он несколько раз проигрывал ситуацию, что он отец. Примерял на себя эту новую роль. Но то ли декораций не хватало, то ли не решался. Он насмотрелся на гигантское количество артистических семей, знал, что это такое. Он воспитал дочь. Он дрался со всеми, кто пытался намекнуть, что Ксения (Алферова)- его приемная дочь. Для него это был такой удар по самолюбию. Я совершенно случайно узнала, что Ксения — биологически не его ребенок. В любой стране мира в этом нет ничего трагедийного, ужасного. Но он не мог перенести, что когда-нибудь страна узнает, что это не так. Во-первых, Абдулов был абсолютно здоров. И процесс воспроизводства, думаю, всегда был его личным делом. Он сам решал, хочет он детей от кого-то или не хочет. Что касается актеров… Вот Абдулов как отец: он будет проживать эту роль. Это не как нормальный мужик, который понимает, что ему надо размножаться. Он будет смотреть, какой тон у пеленок, как падает свет на лицо младенца… Он все равно смотрит на ребенка как актер, для него все равно это игра, жизнь — игра. Это невозможно понять. Вот я не могу этого понять до сих пор.

После расставания с Абдуловым Штейнман написала книгу, в которой рассказала про свой роман с артистом. Все эти годы Лариса жила своей жизнью, одна воспитывала дочь.

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И вдруг признание на Первом канале, в эфире шоу «На самом деле»: «Отцом моей 12-летней дочери может быть Александр Абдулов!».

Штейнман подчеркнула, что долгие годы скрывала эти подозрения не только от общественности, но и от своей дочери.

«Я не рассказывала об этом 12 лет, потому что плохо отношусь к истории о детях лейтенанта Шмидта. Но я открыла тайну своей дочери только недавно, буквально перед этим эфиром. Маруся отнеслась к этому спокойно», — сказала в эфире Штейнман.

Женщина заявила, что не претендует на наследство актера.

Журналистка сообщила, что родила ребенка от Александра Абдулова .

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Журналистка Лариса Штейнман, у которой много лет назад был роман с Александром Абдуловым, рассказала Дмитрию Шепелеву в эфире шоу «На самом деле», что отцом ее 12-летней дочери Маруси может быть покойный артист (подробности)

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