Как избавиться от боли в суставах?

mavit
Автор: mavit Октябрь 7, 2017 03:09

Как избавиться от боли в суставах?

Боль в суставах может приносить немало проблем, поэтому нужно принимать быстрые меры. На нашем блоге можно узнать, как избавиться от боли в суставах.

Если вы почувствовали сильную боль в суставах — не откладывайте визит к доктору неврологу. Он поможет избавить вас от этой проблемы очень быстро и эффективно. Но многие люди не желают ходить в больницу, тем более, если боль в суставах не сильная. Отсюда есть решение — использовать проверенные средства.

Лечение боли в костях должно быть симптоматическим, то есть направленным на снятие болевого синдрома. К тому же, должно дополняться выяснением причины и её дальнейшего устранения. Но для первой помощи, в независимости от первопричины можно использовать поистине народное средство — парацетамол и аспирин, а также можно использовать крапиву, дурман в качестве снятия воспаления. Очень важно перед применением проконсультироваться с врачом. Возможны противопоказания.

С народными средствами очень хорошо сочетать специальные препараты. Они называются — нестероидные противовоспалительные средства. Эти лекарства имеют выраженное обезболивающее действие и ещё снимают воспалительный процесс в костях, а также могут справиться с отёком, гиперемией и лихорадки, понижая температуру.

При суставной боли больным назначают к приёму диклофенак натрия. Он имеет баланс по снятию боли и воспаления. При очень сильной боли врачи назначают лекарственное средство — кеторолак. Если водить внутримышечно или внутривенно достигается продолжительный эффект против боли до трёх дней.

Существенное отличие теноксикамов (артоксанов) от иных типов нестероидных противовоспалительных препаратов — это их универсальное действие по обезболиванию, при котором данный эффект возникает за счёт действия на нервную систему и места воспаления. Говоря о лекарствах, как диклофенак, индометацин можно выделить их действие на периферические ткани суставов.

А такое народные средства, как крапива, дурман и парацетамол – воздействуют на уровне центральной нервной системы. Именно эта причина может подвигнуть больного принимать лекарства народные и традиционные совместно. Но, если позволяет ситуация, то лучше использовать только лекарства растительные — так вы не сделаете хуже организму при лечении суставов, сравнению с обычным (официальным) лечением болезней, который приводит к множеству побочных действий.

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mavit
Автор: mavit Октябрь 7, 2017 03:09
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