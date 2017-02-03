3 февраля певица отмечает 35-летие [фото]

Вера Брежнева сегодня одна из самых сексуальных женщин страны.

Кто бы мог подумать, что угловатая девчонка из Днепродзержинска, которую злые одноклассники дразнили Галушкой-лягушкой (Галушка — настоящая фамилия Брежневой), станет одной из самых сексуальных женщин страны.

Пацанская стрижка, очки и куча комплексов в придачу. Наверное, сейчас одноклассники Веры Брежневой кусают локти, что не разглядели в гадком утенке белого лебедя.

Впрочем, в те годы Брежневой было не до романов. Вера росла в многодетной семье, денег не хватало не только на хорошую одежду, но и порой даже на еду. Чтобы помочь родителям, будущая звезда торговала на овощном рынке, подрабатывала нянькой, мыла полы в подъезде. В общем, не боялась тяжелой работы. Возможно, именно сильный характер помог серой мышке на пути к успеху.

Стилист Ася Рязанкина. Фото: Ilya Kuptsov

Как певица изменилась за эти годы? Мы рассматривали фото Веры вместе с модным экспертом — стилистом Асей Рязанкиной.

1987 годФото: Instagram.com

1987 год

— Распознать в этой крошке будущую красавицу и секс-символ огромной страны крайне сложно. Милый ребенок с бантиками — такие трогательные портреты есть в фотоальбоме у каждого из нас. Но глаза озорные!

1999 годФото: Instagram.com

1999 год

— Как сильно может поменять человека цвет и длина волос, а также оправа очков.

2005 год Фото: Паата АРЧВАДЗЕ

2005 год

— «ВИА Гра» тогда была флагманом сексуальности и красоты. Единственное, стиль Веры Брежневой, Надежды Грановской (слева) и Альбины Джанабаевой (в центре) оставляет желать лучшего. Думаю, сейчас, смотря на свои старые фотографии, они также ужасаются этим «модным лукам». Но уже тогда Брежневу можно выделить из тройки — сразу бросается в глаза, что Вера одета элегантнее. Платье подобрано правильно.

2011 годФото: Мила СТРИЖ

2011 год

— Вера чувствует модные тенденции. Какой бы абсурдный наряд артистка ни надела, она будет выглядеть восхитительно. Несмотря на прошлое в «ВИА Гре», Брежнева всегда соблюдает основное правило «приличной модницы»: оголяем что-то одно — или ноги, или грудь.

2012 годФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

2012 год

— Декольте, опасное для любой среднестатистической женщины. Тем более для мамы двоих детей. Но только не для Брежневой. Тут Вера подчеркнула и роскошную грудь, и тонкую талию.

2012 годФото: Рамиль Галиев

2012 год

— Спина красивая, сексуальная. Но все-таки вырез можно было сделать чуть-чуть поскромнее!

2013 годФото: Борис КУДРЯВОВ

2013 год

— Белый воздушный сказочный образ хорош. Но немножко выбиваются из общей линии кожаные браслеты-ремни на руках и корсет.

2016 годФото: Евгения ГУСЕВА

2016 год

— Возвращение в 90-е. Благодаря прямым волосам Вера очень похожа на актрису Дженнифер Энистон.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Платья из «ВИА Гры» надо оставить в прошлом»

— У Веры виден большой прогресс. Но, на мой взгляд, следующей ступенью для нее должна стать элегантность, — говорит историк моды Александр Васильев. — Платья из «ВИА Гры» нужно оставить в прошлом. В 35 лет уже не стоит ходить в одном лифчике.

У Веры хорошая фигура, красивые волосы. Я понимаю, что тело напоказ — часть ее сценического образа. И все же… А еще Брежневой стоит обратить внимание на оттенки розового в одежде. И нежно-голубые тоже будут ей к лицу.

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