Как менялся Дима Билан: Из хулиганов — в судьи шоу «Голос»

24 декабря популярный артист отметил 35-летие [фото]

Дима Билан очень изменился за последние 10 лет.

За последние годы Дима Билан прошел путь от «ночного хулигана» до победителя «Евровидения» и судьи популярнейшего шоу «Голос». Как наш именинник изменился за это время? Этот вопрос мы задали нашему постоянному эксперту — дизайнеру Анастасии Задориной.

— Дима Билан всегда старался одеваться «стильно-модно-молодежно», и это ему прекрасно удавалось. То, как он выглядел в начале своей карьеры, сейчас может показаться странным, но тогда такой образ был вполне актуальным, — говорит Анастасия Задорина. — В последние годы на мероприятиях мы видим Диму не в джинсах и кедах, а в костюмах. И стиль, близкий к классике, ему очень идет.

2004 годФото: «Экспресс-газета»

— «Я ночной хулиган, у меня есть наган», — пел Дима в начале 2000-х. Черная майка и джинсы, две стриптизерши рядом — что еще нужно молодому парню для полного счастья?

2006 годФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

— На «Новой волне» в Юрмале, настроение хорошее. Бежит вприпрыжку к сцене, одет вполне в духе того времени — пиджак, джинсы, кеды.

2008 годФото: Леонид ВАЛЕЕВ

— Такое впечатление, что Дима проснулся утром и подумал: а почему бы мне не стать похожим на Валерия Леонтьева? И сделал себе прическу, как у легендарного эпатажного певца. Хорошо еще, что обошлось без майки в крупную сетку и кожаных лосин.

2009 годФото: Мила СТРИЖ

— Это наверняка образ, придуманный специально для модного показа на подиуме. На сцену певец вряд ли бы решился выйти в таком наряде — и слава богу. Димин пресс заслуживает всяческих похвал, а вот татуировки я не приветствую — надеюсь, эта была нарисована специально для шоу.

2010 годФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

— Видно, что карьера Димы набирает обороты, за спиной маячит охранник, и вид у нашего героя крайне деловой. Хотя если бы не небрежно-растрепанная прическа, в этом образе Билан меньше всего был бы похож на звезду шоу-бизнеса.

2011 годФото: Мила СТРИЖ

— Наряд в бежево-серо-коричневой гамме отлично подобран, видно, что над образом поработал стилист. Единственное — брюки, заправленные в сапоги, меня немного смущают.

2012 годФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

— Стиль Димы с годами претерпел изменения, и певец стал большее предпочтение отдавать классике, что не может не радовать. Статус наставника суперпопулярного проекта «Голос», видимо, обязывает. Выглядит наш герой очень уверенным в себе и явно доволен своим внешним видом.

2016 годФото: Михаил ФРОЛОВ

— Модный костюм правильного серого цвета. Если бы Дима надел классический двубортный костюм и галстук, он бы был похож на депутата или госслужащего. Но Билан (или его стилист) выбрал однобортный костюм и рубашку. И правильно сделал.

Анастасия ЗадоринаФото: из личного архива

Образы Димы нам помогла оценить наш постоянный эксперт — российский дизайнер Анастасия Задорина