Как повысить оригинальность текста в антиплагиате?

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Обороты и сложные конструкции нежелательны Старайтесь не применять выражения, типа «во-первых», «во-вторых» и т.д., лучше воспользоваться нумерованным списком. Используйте короткие фразы вместо сложных оборотов. Структура статьи должна быть своя Даже если источник для написания у вас всего один. Существует немало лексических и стилистических приемов, чтобы переработать и видоизменить авторскую мысль. Пользуйтесь изданиями, каких нет в Интернете, приводите малоизвестные факты, если есть возможность. Эпитеты и синонимы «Великий и могучий» располагает для этого огромным ресурсом. Тем более, что не придется рыскать в словарях. Всемирная сеть предоставит в ваше распоряжение множество специальных программ подбора синонимов. Опять же, позаботьтесь, чтобы не менялся смысл, и фраза была читабельной. Фразеологические обороты Виртуальные словари помогут вам в этом. Замена одного слова на целую фразу и наоборот может оказаться весьма удачной. Объем текста Если ваш заказчик не возражает против превышения объема, этот способ может помочь. Отразите в тексте собственные мысли по теме, особенно, если цитат много, и они тянут показатель уникальности вниз. Вам не придется менять авторские слова, а уникальность повысится. Есть, конечно и другие способы сделать текст более уникальным. Любая поисковая система выдаст вам на запрос немало рекомендаций. Воспользуйтесь ими.