Как Пугачева и Галкин воспитывают своих детей

Бывшая няня младшей дочери Примадонны впервые рассказала о жизни в замке

Как воспитывают детей в звездной семье — рассказала экс-няня Пугачевой Валентина Юдина. Фото: Maxim Lee

В семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина дети появились три года назад.

— Лиза и Гарри живут в отдельных комнатах. У каждого своя няня, — объяснила «КП» приятельница Аллы Пугачевой Алина Редель.

Максим Галкин уточнил:

— Помощниц выбирала Алла. Задействовала своих подруг, знакомых…

Из фрекен Бок — в дизайнеры

Дочку Лизу долгое время помогала воспитывать няня Валентина, сына Гарри — Татьяна.

Однако, как стало известно «КП», сейчас у 3-летней Елизаветы Галкиной другая няня. Валентина решила сменить профессию: теперь она — дизайнер.

Валентина Юдина проработала у Пугачевой с Галкиным два года. Фото: Канал НТВ

Недавно бывшая няня Пугачевой пришла в бутик к актрисе Анне Калашниковой (экс-невеста Прохора Шаляпина. — Ред.) и предложила выставить на продажу авторские наряды.

— Я спросила у Валентины: «Наверное, вы очень дорогая няня, поскольку трудились в такой знаменитой семье?» — рассказывает Анна. — Она сказала, что тысяч за 50 — 60 тысяч в месяц могла бы поработать приходящей няней — без проживания у меня дома. Для Валентины очень важно иметь свободное время, чтобы шить вещи.

Мы дозвонились до экс-няни Пугачевой Валентины Юдиной, два года проработавшей няней в замке.

Вот такие платья шьёт бывшая няня дочери Аллы Пугачевой. Фото: архив Анны Калашниковой

— Почему решили уйти?

— Рано или поздно дети вырастают, приходится с ними расставаться. Каждый раз это непросто, потому что это не родственники, которых можно навещать. Так вышло, что последние 17 лет я отдала чужим детям. Окончила педагогическое училище, образование было подходящее, чтобы приглядывать за малышами.

Однажды мне позвонили, предложили попробоваться няней к певице Ирсон Кудиковой. Я очень удивилась, потому что смотрела «Фабрику звезд» с ее участием. Приехала, а помощники Ирсон говорят, мол, вы опоздали, мы уже взяли человека. Но добавили, что по правилам они все равно должны меня выслушать. Не помню даже, что я им сказала. Но через две недели мне позвонили и сказали: берем вас на должность запасной няни. Вскоре на работе оставили только меня. Почему остановили выбор на мне, до сих пор не знаю.

А когда дети Ирсон подросли, она меня порекомендовала Алле Борисовне Пугачевой.

В арт-хаусном клипе певица Анна Калашникова снялась в наряде от звёздной гувернантки. Фото: архив Анны Калашниковой

«Давала высыпаться»

— С дочкой Аллы Борисовны я была с самого первого дня. Помню, как крошечных двойняшек привезли из роддома, — продолжает Валентина. — Красивую форму гувернанток для нас сшил стилист Аллы Борисовны Алишер. Очень волновалась, когда пришла работать к Алле Борисовне и Максиму. Все-таки такая знаменитая семья. Вдруг что-то не так сделаю…

Меня взяли няней с постоянным проживанием в доме: 24 часа в сутки. Когда дети маленькие, за ними нужен глаз да глаз. Хотя с Лизой мне повезло. Она практически не шалила, с утра давала мне высыпаться. Некоторые детки встают в 6 утра, а Лиза обычно просыпается в 9.

Лиза уже чувствует присущую женщинам тягу к украшениям.Фото: Instagram.comtrue_kpru

Но каждый раз, когда Лиза засыпала, меня не покидала мысль: «Если, не дай бог, с ребенком что-то случится, придется отвечать перед всей страной». Смотришь, как спит она, как повернулась. За ребенка из обычной семьи тоже переживаешь, а тут двойная ответственность…

Валентина рассказала, что она не только приглядывала за дочерью Аллы Борисовны, но и учила Лизу рисовать, читать и считать.

— Алла Борисовна и Максим относились ко мне хорошо. Они обеспечивают своих помощников всем необходимым, с уважением относятся к людям, которые у них работают. Но постепенно у меня накопилась усталость. Понадобился продолжительный отпуск, поэтому я решила уволиться, немного отдохнуть и сосредоточиться на своем хобби. Я увлеклась шитьем одежды еще с тех пор, когда моя взрослая дочь была маленькой. Мы с дочкой (она служит в банке) уже придумали название для нашего бренда одежды — You Valens. Это сочетание наших имен — Юлия и Валентина…

Растут на песнях Любаши

— Конечно, если бы я попросила у родителей Лизы сменщицу, то мне бы ее дали, — уверяет Валентина. — Но Алла Борисовна легко справляется и с одной няней для дочери, поскольку Лиза послушный ребенок — практически не капризничает. Кстати, за музыку в детской отвечала сама Пугачева. Она с самого рождения включала детям красивые мелодии. Лиза и Гарри особенно полюбили песни подруги Аллы Борисовны певицы Любаши…

— А как Алла Борисовна и Максим отреагировали на ваше увольнение?

— Для них, как и для любых родителей, важно, чтобы няня была отдохнувшая. Ведь от этого зависит безопасность ребенка. Поэтому восприняли нормально.

Недавно Гарри постригли, и мальчик еще больше стал похож на отца.Фото: Instagram.comtrue_kpru

Мне было тяжело уходить. Я плакала, прощаясь с Лизой. Заметила, что в какой-то момент начала воспринимать ребенка как своего. Не до конца понимала, что я всего лишь няня. Эта чудесная, умная девочка принесла мне много положительных эмоций. До сих пор скучаю по ней.

КСТАТИ

5 любопытных фактов о Лизе и Гарри

1. О том, что замороженные яйцеклетки Пугачевой много лет хранятся в одной из московских клиник, Максим Галкин узнал только после свадьбы.

— Это была идея Аллы, — рассказывал в интервью «КП» Максим. — Я не знал, что еще 11 лет назад она заморозила свои яйцеклетки. Она мне об этом сказала только когда мы поженились. Я сразу же поддержал ее замечательную идею стать родителями.

2. Имена для двойняшек выбирала сама Алла Пугачева. Говорили, что сын назван в честь Гарри Поттера, а дочь — в честь королевы Елизаветы. Но отец двойняшек это не подтверждает.

— Хорошо сочетаются с фамилией Галкин. Звучит! И имена красивые. Никакой родственной и исторической подоплеки в этом нет, — признался «КП» Максим.

3. После рождения детей Алле Пугачевой как многодетной матери полагался материнский капитал в размере 409 тысяч рублей, но пара пока не определилась, как потратит эту сумму.

— Материнский капитал нужно вкладывать в определенные вещи, — делился в беседе с «КП» Максим Галкин. — К примеру, можно потратить его на улучшение недвижимости. Но мне как-то неудобно просить у государства улучшения наших жилищных условий. Можно потратить его на образование, но мало ли где я хочу, чтобы мои дети учились. Хотя перспектива получения материнского капитала очень греет.

На шоу «Лучше всех» Максим легко находит общий язык с маленькими участниками. Сказывается собственный опыт отцовства.Фото: скриншот видеоtrue_kpru

4. Крестины Гарри и Лизы состоялись в загородном доме в деревне Грязь. Первое время звездная пара не показывала прессе детей, поэтому, опасаясь папарацци, родители позвали батюшку домой. Крестным Лизы стал композитор Игорь Николаев, крестной Гарри — давняя приятельница Пугачевой, дизайнер Мила Ставицкая.

5. Трехлетние наследники Пугачевой и Галкина уже осваивают иностранные языки.

— У ребят очень хорошо пошел французский, — рассказывает крестная Гарри Галкина, дизайнер Мила Ставицкая. — Детки очень хорошо поют и пытаются уже на музыкальных инструментах играть. Родители им купили маленькие детские гитары, фортепьяно и микрофоны.

Наследники звездной пары ходят в загородный трехъязычный детский сад Le chat botte, расположенный в поселке «Лесное Лапино». Там детям предлагают участие в спектаклях на французском и английском языках (так малыши быстрее усваивают чужую речь), занятия в хоре и балетном классе.

— Месяц обучения в нашем саду стоит 195 тысяч рублей за одного ребенка, — рассказали «КП» в элитном Le chat botte.