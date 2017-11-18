Как работают промокоды?

Многие люди – многие из нас, и особенно представительницы прекрасной половины, любят заниматься шопингом. При этом большинство из нас не обладают безразмерными доходами, и во всём мы стараемся экономить. Однако все же очень хотелось бы не отказывать себе в осуществлении желаний. Вот как раз в этом на помощь могут прийти промокоды, благодаря которым можно получить прекрасные скидки не только на разные товары, но и на некоторые виды услуг.

Если объяснить популярно – промокоды – это такая комбинация из символов, которая используется при оплате заказанных товаров и услуг интернет-магазинов, при этом представляющие определенные бонусы. Магазины могут выдавать промокоды для того, чтобы привлекать, как новых покупателей, так и соблазнить для повторной покупки постоянных клиентов. Действуют промокоды мгновенно. После того, как вы использовали свой промокод, конечная сумма будет пересчитана в корзине. Выдают промокоды абсолютно бесплатно. Используя их можно всегда сэкономить при покупке тех или иных вещей, а также услуг, при брони билетов на самолеты и номера в отеле. Перейдя по ссылке https://promokodi.net/store/techport/ можно получить информацию о промокодах Техпорт на ноябрь – декабрь 2017 г.

Сегодня интернет-магазинами налажен выпуск множество кодов. Коды распределяют по сервисам, которые созданы для привлечения клиентов. Коды доступны на этих сервисах, как для журналистов, так и для блогеров, а также и для администраторов тематических сайтов. То есть, производится так называемый обмен скидок. Сделано это опять же для того, чтобы как можно больше привлечь покупателей. Интернет-магазинам это очень выгодно – не надо тратиться на рекламу, магазины предлагают свои товары со скидкой, а с теми, кто привлекал клиентов в магазин, причем за свой счет, магазин готов поделиться недоиспользованным бюджетом.

Бывает три вида промокодов:

1. Промокод на скидку;

2. Промокод на доставку;

3. Промокод с подарком.

Легче всего получить промокод, если использовать специализированный сайт. В другом случае, промокод можно получить, если просматривать социальные сети или почтовые рассылки от магазина.