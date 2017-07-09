Как ребенку устроить праздник на день рождения?

Каждый человек на планете, хотя бы один раз, но принимал участие в организации празднования дня рождения. И поэтому знает, что подобрать все мероприятия, довольно непросто. До последнего момента вы будете сомневаться: а насколько удачно всё подобрано, останутся ли довольны люди? При организации праздника для ребёнка, всплывают подобные проблемы. Но здесь следует учесть тот факт, что маленькие люди, очень остро переживают неудачи. Поэтому всё мероприятие, должно пройти без сучка и задоринки. Давайте рассмотрим пример: ребенку 5 лет как отметить день рождения.

Ожидание праздника

Ожидание празднования дня рождения, имеет для ребёнка очень большое значение. Дети, начинают за несколько месяцев считать заветные дни, которые остались до знаменательной даты. Можно сделать этот процесс намного увлекательней и веселей. Из разноцветной бумаги, сделайте ленту, длина которой, будет равна количеству оставшихся до мероприятия дней. Например, до дня рождения месяц, и соответственно, длина ленты, должна ровняться тридцати сантиметрам. Разметьте ленту ожидания, сантиметровыми отрезками и украсьте бумагой разных цветов. Каждый день, ребёнок будет отрезать по сантиметру, и видеть количество, оставшихся до торжества дней.

Сценарий праздника

Чтобы день рождения прошёл ярко и запомнился ребёнку надолго, следует проработать сценарий праздника. Так как дети, по своей натуре непоседы, то планируйте большое количество подвижных конкурсов. Сделайте мероприятие ярким, с помощью разноцветных надувных шаров и других украшений. Будет просто отлично, если для проведения праздника, вы пригласите профессиональных аниматоров.

Конкурсы с призами

Будет особенно весело, если в день рождения, подарки получит не только именинник, но и все гости. Для этого, следует придумать несколько конкурсов, за участие в которых, присваиваются небольшие призы.

Питание

О вредной, сладкой еде, написано множество книг. Но стоит напомнить себе, что у ребёнка всего один день рождения в году, и в такую замечательную дату, можно позволить ему есть, а также угощать своих гостей, теми лакомствами, которые он считает нужными.

Более подробно узнать о том, как устроить праздник для ребёнка, можно узнать, перейдя по ссылке в начале статьи.

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