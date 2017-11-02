Как спасти от порчи мужчину

Существуют различные порчи, причиняющие вред одинаково: как женщинам, так и мужчинам. А есть и такие, действие которых направлено исключительно на представителя сильной половины человечества. Как же помочь мужчине справиться с негативным посылом, исцелиться от проклятий и вернуть прежнюю счастливую жизнь, читайте дальше.

Очень часто подобную порчу наводят с помощью простого метода – подклада. Чтобы убрать подлое черное колдовство, прежде всего следует обнаружить и утилизировать странные находки: волосы, ногти, когти, перья, мертвые животные, иголки, яйца или яичные скорлупы, мешочки с солью, самодельные куклы и пр. Очень часто случается, что мужчина находит в своих личных вещах разрезанное женское белье (на импотенцию и одиночество) или разрисованные купюры (на нищету).

Такие проклятия несильные, так как их, 99%, наводил не маг, а обиженная женщина или завистливый человек. Лучше всего – это обратиться с призывом о помощи к Богу. В некоторых случаях можно даже не заходить в храм. Как будете проходить мимо церкви, посчитайте людей, выходящих из нее. После 40-го человека достаточно сказать: «Как из церкви этот человек выходит, так и с раба Божьего (имя «порченого» мужчины) с этого мига любое зло уходит. Ныне и присно и навеки веков. Аминь».

Но бывает и такое, что порча очень сильно «въелась» в ауру жертвы. Тут появляются определенные трудности. Чем сильнее порча, тем ярче ее признаки. О том, какие же бывают «симптомы» проклятия на мужчину, Вы с легкостью узнаете тут — https://ezogid.info/article?id=27. А вот, чтобы проверить как можно четче, воспользуйтесь древним методом диагностики порчи – яйцом. Свежим куриным яйцом обкатайте жертву проклятие, не отрывая от контура тела. После чего разбейте яйцо в стакан с чистой отстоянной водой. Если яйцо не изменилось – то и порчи нет. А вот если Вы видите разводы, черные вкрапления, полосы, дырочки, пузыри и т. д., то, скорее всего, Ваши опасения не напрасны. Каждая культура по-своему боролась с порчей. Особенно это касается проклятий мужских. Существует мусульманский способ, также индийский, индианский и еврейский. Но они не подойдут Вам, если Вы не исповедуете соответствующих религий.

Лучше всего тут поможет славянский способ очищения. Особенно эффективен он, если «порченый» женат. Немного странная инструкция к обряду не должна Вас пугать, если Вы желаете навсегда освободиться от оков порчи и/или сглаза. Возьмите стакан, прикажите мужу помочиться в него. Затем пропустите через мочу обручальное кольцо три раза. Во время этих движений нужно повторять: «Встань и взыграй оный у (произнести свое имя), силою будь полон, откинь хвори, восстань яко младый и боле не падай. Моему слову быть. Аминь».

Если Вы испробовали множество различных методов исцеления, но ничего не получается, обратитесь за подмогой к опытным экстрасенсам. Быть может, все намного сложнее, чем Вам казалось.