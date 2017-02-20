Как своими руками построить колодец?

В загородном доме, а также в доме, который территориально удален от центрального водоснабжения, невозможно обойтись без устройства колодца.

Специалисты полагают, что по технологии изготовления наиболее доступным является монтаж бетонного колодца. Перейдя по ссылке http://sovet-ingenera.com можно узнать, как построить колодец своими руками.

Для начала работ по строительству колодца надо предварительно вырыть шахту, т.е. той части колодца, которая будет находиться в земле. Для выполнения этих работ потребуется два человека. Копая шахту, первый рабочий будет передавать емкости с землей наверх, второму работнику. Для удобства поднятия грунта наверх можно воспользоваться специальной лебедкой. Если такого устройства нет, то можно использовать подручные средства: цепь или ворот с веревкой.

Поскольку цементные кольца имеют определенную толщину, то диаметр колодца должен быть шире диаметра колец. Поскольку работы будут выполняться вручную, то лучше использовать кольца бетонные высотой 0,25 метра. Если вызвать автокран и работать с его помощью, то можно заказывать кольца большей высоты. От 0,5 до 1, 125 метра.

При достижении глубины колодца 1 метра внутрь устанавливают 1 кольцо. Далее по мере продвижения колодца вниз, кольца надо будет добавлять сверху. Таким образом, оседая, они будут продвигать расположенные снизу кольца. Важно следить за тем, чтобы кольца очень плотно прилегали друг к другу. В местах соприкосновения колец их скрепляют специальными скобами.

По срокам копание колодца вручную займет не менее 4 – 5 дней. Чтобы земля не опадала внутрь колодца во время проведения работ, очень важно ставить кольца один за другим, пока не дойдете до слоя чистой воды. После того, как обнаружите воду на дне колодца, надо откачать грязную воду, и затем установить фильтры на воду. Для этого еще углубляются вниз на 15 см, равняют донное основание и выносят наружу грязь.

Далее на дно высыпают крупнозернистый песок, толщина слоя 25 см. Поверх него укладывают слой щебня или гравия 20 см, затем сверху еще слой крупнозернистого щебня. Воду можно будет употреблять в пищу спустя 2 недели, перед этим необходимо несколько раз выкачать воду из колодца.