Как удалить воздушную пробку в системе отопления?

Елизавета Коротаева
Автор: Елизавета Коротаева Февраль 3, 2017 04:02

Как удалить воздушную пробку в системе отопления?

Частой проблемой отопительной системы является завоздушенность. Это значит, внутри трубы образовалась пустота, что привело к затруднению движения теплоносителя.

К формированию пробки приводят ряд обстоятельств. Основная причина это уменьшение объема воды в системе, то есть произошла утечка теплоносителя.

Так же не следует забывать, что вода значительно насыщена кислородом. Во время нагревания теплоноситель нагревается и выделяется пар, который собирается в верхней точке всей отопительной системы. Как правило, именно данная причина чаще всего создает воздушные пробки. Перейдя на сайт stroypotencial.ru можно узнать подробнее о системе отопления.

Для того чтобы избежать данных проявлений следует выполнять несложные правила

  1. Обязательно при монтаже выдерживать одинаковый уровень труби всех отопительных устройств. Даже малейшее смещение или перекос может создать воздушную пробку.
  2. Все элементы, которые используются в отопительной системе, должны быть изготовлены из материала, который не пропускает кислород. Самая распространенная ошибка – это монтаж отопления из полиэтиленовых труб, которые не имеют специальную оболочку.
  3. Если у вас закрытая система не забудьте об автоматической подпитки. В том случае если объем воды уменьшится даже незначительно, благодаря данному устройству объем автоматически будет восполнен.

Если пробка уже сформировалась, следует, прояснит ее свойства. Главные показатели – это плотность и показатель воды. Для того чтобы избавится от возникшей воздушной пробки следует найти выход для образовавшегося пара. Для этого существует специальное устройство «кран Маевского». Это своего рода клапан, при мощи которого достаточно эффективно устраняется данная проблема.

Краны бывают ручного и автоматического типа. В ручной модели для того чтобы клапан эффективно работал, следует правильно определить и выбрать нужную резьбу. Практически всегда она равна ½, но иногда встречается не стандарт размер, которого равен ¾.

Лучше приобретать модели, которые изготовлены из латуни. Стальные изделия подвергаются быстрому разрушению.

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Елизавета Коротаева
Автор: Елизавета Коротаева Февраль 3, 2017 04:02
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