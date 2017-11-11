Как ухаживать за нарощеными ресницами?

Когда добиться шикарного открытого взгляда с помощью косметики не получается, приходится обращаться за помощью к специалистам. Студия Beauty Queen оказывает услуги по наращиванию ресниц. Густые и длинные, они сделают взгляд выразительным и обязательно привлекут внимание.

Правила ухода

Многие девушки уже прошли процедуру. В салонах предлагают интересные варианты разной формы и цвета. Женщины выглядят шикарно и обворожительно. Однако нужно помнить, что уход должен быть тщательным и постоянным. Иначе это может привести к безжизненности и тусклости собственных ресниц. Специалисты рекомендуют использовать масло, проводить укрепление витаминами.

За нарощенными ресницами понадобится комплексны уход в несколько этапов. После процедуры закрепления материала придерживаются таких правил:

В течение суток нельзя умывать глаза, чтобы не было контакта с водой.

Несколько суток не посещают солярий, бассейн и сауну.

Не рекомендуется спать лицом в подушку.

Если не выполнять простые правила, ресницы могут отслоиться. После нескольких дней дискомфорт проходит. Остается удовлетворенность от обновленного внешнего вида. Женщине стоит тереть глаза, при уходе использовать щеточку, минимизировать использование косметических средств. Для их основы не должно использоваться масло.

При наращивании ресниц приостанавливается рост собственных волосинок. Иногда глаза чешутся и зудят. Чесать их можно без резких движений, чтобы не нарушить целостность нарощенного материала.

Щеточка поможет визуально изменить форму и длину ресниц. Она необходима, чтобы избежать склеивания, нарушения красоты макияжа. Можно подобрать тушь специально для этого случая.

Для избавления от пыли и грязи лучше использовать проточную воду. Она промоет уставшие глаза. Разрешается использовать деликатное средство, которое не будет покрывать кожу и ресницы жирной пленкой.

Просушивают ресницы с помощью веера, который убирает влагу и не наносит вред нарощенным ресницам. Коррекцию проводят один раз в три — четыре недели. Этот вопрос нужно решать с мастером в салоне, чтобы вовремя придать ресницам надлежащий вид.