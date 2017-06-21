Как устроить крышу дома

В народе считают, чтобы человек считал свою жизнь прожитой не зря, он должен выполнить три условия: построить дом, посадить дерево и родить и воспитать детей. Допустим, вы находитесь в самом начале жизненного пути и вам предстоит выполнить первое условие – построить дом.

Многие считают (и не зря), что самым ответственным моментом в постройке дома является возведение крыши. Ведь от неё во многом зависит безопасное и комфортное проживание в доме. Если в обустройстве кровли будут допущены серьёзные просчёты, то такой дом окажется непригодным для проживания, в нём будет холодно и сыро в холодное время года, а также жарко в летнее.

Раньше в качестве кровельных материалов использовались: деревянные доски, кора деревьев, камыш обмазанный глиной, сланцевые материалы и каменные пластины и прочее. Потом стали использовать натуральную песчано или глинянную черепицы (информация по ссылке: http://roof-art.com.ua/tsementno-peschanaya-cherepitsa.html ). С появлением металлического проката богатые люди стали делать металлическую кровлю. Сейчас в качестве кровельных материалов используются:

• шифер

• композитная черепица

• металлочерепица

• керамическая черепица

• битумная черепица

• цементно-песчаная черепица

• профнастил

Но первое, что необходимо сделать перед началом строительства крыши это определиться с типом крыши. Они бывают в основном трёх видов: двухскатные, четырёхскатные или односкатные (при строительстве домов почти не используется) и пологие (используют в основном в многоэтажном строительстве). Если дом имеет форму вытянутого прямоугольника целесообразней выполнить двускатную крышу, если форму равностороннего прямоугольника делайте четырёхскатную.

Крыша состоит из несущей конструкции и кровли. Кровля это верхний защитный слой крыши, который подвержен пагубному влиянию окружающей среды: вредное воздействие солнца, дождь, снег, град, ветер перепады температур. Поэтому к кровельным материалам предъявляются особые требования. О характеристиках данных материалов и более подробно о возведении крыши можно посмотреть на специализированном кровельном сайте Руф-арт . Они должны быть устойчивы к влаге, не восприимчивы к перепадам температур, прочны и долговечны.

Устройство кровли состоит из кровельного материала, который располагается на обрешётки, настиле или стяжки закреплённой на несущей конструкции. Каждый из этих материалов можно применить в качестве кровли и все они соответствуют надёжности для кровли. Всё зависит от вашего достатка и предпочтения. Кровельные работы начинаются с изготовления каркаса настила или стяжки в зависимости от материала кровли. Если выбрали профнастил, шифер, то можно сделать обрешётку, если в качестве кровли используется металлочерепица, композитная либо битумная черепица лучше применить настил.

Завершается монтаж кровли с обустройства на крыше под кровлей термо-пароизоляции и крепления кровельного материала к несущей конструкции гвоздями, шурупами и так далее. Строительство крыши можно считать завершенным, когда будут установлены на ней водостоки.