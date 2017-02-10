Как выбрать бойлер (водонагреватель)

Проблема отсутствия горячей воды остро стоит не только в регионах: жители столицы тоже постоянно испытывают неудобства. Хотя многие уже привыкли греть воду в чайниках и мыться из тазиков, поиск средств решения проблемы остаётся актуальным.

Выгодным решением проблемы отсутствия горячей воды является установка бойлера https://boiler.center/ru/7-storage-water-heaters. Способность нагревать воду до 75ºС, потребляя 2,5 кВт, делает данное устройство незаменимым в украинских домах.

Необходимый объем бойлера

Маленькие 15 литровые бойлеры идеально подойдут для мытья посуды. 30 литров хватает на непродолжительный душ. Семейной паре достаточно 50-80 литров. 150 литровые предназначены для небольших семей, члены которой предпочитают регулярно принимать ванну. 200-300 литровые агрегаты оптимальны для больших семей, живущих в многокомнатных квартирах, частных домах.

Не выбирайте объем с «запасом»: большие баки, соответственно, нагреваются значительно дольше. Если вода необходима в различных местах дома, выгоднее приобрести два меньших.

Способ установки бойлера

Существует три вида возможных способов установки: вертикальная, горизонтальная и комбинированная, предполагающая вертикальное и горизонтальное размещение. Учёт этого параметра принципиально важен для небольших квартир. Популярным решением является выбор горизонтального бойлера, размещаемого под потолком. Подобное размещение минимизирует затраты «полезного пространства».

Форма бойлера

По форме бака выделяют цилиндры, прямоугольники и тонкие. Цилиндрические наименее удобны, потребляют больше энергии, однако дешевле. Прямоугольники имеют преимущество в теплоизоляции, поэтому потребляют меньше энергии. В долгосрочной перспективе цена устройства окупится меньшими затратами энергии. Тонкие устройства значительно быстрее нагреваются благодаря меньшей площади контакта холодной и горячей воды.

Материал накопительного водонагревателя

Основные используемые материалы — нержавеющая сталь и обычная углеродная сталь, покрытая эмалью. Считается, что нержавейка меньше подвержена коррозии, однако на практике из-за некачественной сварки эти баки текут чаще. Наиболее технологичным способом является покрытие обычной стали эмалью при помощи электростатического порошкового напыления. Но этот способ дорогостоящий.

Нагревательный элемент

Применяется два типа нагревательных ТЭНов – «мокрый» и «сухой». Первый аналогичен кипятильнику – погружен в воду. Второй с водой не контактирует. Отсутствие контакта обеспечивает «сухому» элементу значительно больший срок службы, благодаря отсутствию накипи.

Гарантийное обслуживание накопительных водонагревателей

Какой бы объем, форму или способ установки вы не выбрали, в первую очередь исходите из гарантийного срока, непосредственно отражающего качество изделия. Бойлер относится к категории вещей, при выборе которых не экономьте на качестве и прибор прослужит долгие годы, обеспечивая комфорт и уют.

