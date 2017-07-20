Как выбрать Мультиварку

Мультиварка является универсальным бытовым прибором, позволяющим готовить различные блюда, экономя при этом время. Именно поэтому в течение последних лет покупка мультиварки становятся все более популярными и востребованными у современных людей. Хозяйки по достоинству оценили такие качества данных приборов, как невысокая цена и компактность.

Мультиварка отличается достаточно простым устройством. Агрегат состоит из корпуса, внутри которого находится нагревательный элемент, емкости с антипригарным покрытием, микропроцессора, системы отвода пара и герметично закрывающейся крышки. Микропроцессор позволяет задавать различную температуру и время приготовления. За счет этого в мультиварке можно приготовить пищу в любом режиме от жарки до тушения. Достаточно просто поместить продукты в чашу и одним нажатием кнопки получить молочную кашу или мясное рагу.

Все мультиварки имеют как готовые программы, позволяющие одним нажатием кнопки получить определенное блюдо, так и возможность устанавливать собственные параметры. Каждый магазин, торгующий бытовой техникой, располагает большим ассортиментом мультиварок. При выборе прибора стоит обратить внимание на следующее:

Объем чаши. Он может быть от 2,5 до 6 литров. Габариты агрегата зависят именно от данного показателя. Специальное покрытие чаши не позволяет пригорать пище. Кроме того, некоторые емкости имеют особое мраморное напыление. Мощность мультиварки может оказывать влияние на быстроту приготовления пищи. Чем выше показатель мощности, тем быстрее будет готовиться еда. Количество программ. Современные агрегаты имеют от 6 до 10 программ. Основными являются жарка, тушение, крупы, молочные каши. Некоторые мультиварки оснащены программой приготовления пищи на пару, для чего существует специальная чаша, похожая на емкость пароварки. Также существует функция, позволяющая готовить выпечку. Функции отсрочки старта и автоматического подогрева имеются у многих приборов. Разница лишь в количестве часов. Комплектация. Как правило, в комплекте бывают специальные ложки и лопатки.

Несмотря на большой выбор мультиварок, все они достаточно схожи как по дизайну, так и по функционалу. Подобрать прибор, отвечающий конкретным требованиям достаточно просто. Стоит отметить, что мультиварка, как и любая техника, требует ухода. Поддерживать прибор в чистоте не составит особого труда, для этого нужно лишь приобрести специальные средства для чистки, и использовать их согласно инструкции.