Как выбрать Мультиварку
Мультиварка является универсальным бытовым прибором, позволяющим готовить различные блюда, экономя при этом время. Именно поэтому в течение последних лет покупка мультиварки становятся все более популярными и востребованными у современных людей. Хозяйки по достоинству оценили такие качества данных приборов, как невысокая цена и компактность.
Мультиварка отличается достаточно простым устройством. Агрегат состоит из корпуса, внутри которого находится нагревательный элемент, емкости с антипригарным покрытием, микропроцессора, системы отвода пара и герметично закрывающейся крышки. Микропроцессор позволяет задавать различную температуру и время приготовления. За счет этого в мультиварке можно приготовить пищу в любом режиме от жарки до тушения. Достаточно просто поместить продукты в чашу и одним нажатием кнопки получить молочную кашу или мясное рагу.
Все мультиварки имеют как готовые программы, позволяющие одним нажатием кнопки получить определенное блюдо, так и возможность устанавливать собственные параметры. Каждый магазин, торгующий бытовой техникой, располагает большим ассортиментом мультиварок. При выборе прибора стоит обратить внимание на следующее:
- Объем чаши. Он может быть от 2,5 до 6 литров. Габариты агрегата зависят именно от данного показателя.
- Специальное покрытие чаши не позволяет пригорать пище. Кроме того, некоторые емкости имеют особое мраморное напыление.
- Мощность мультиварки может оказывать влияние на быстроту приготовления пищи. Чем выше показатель мощности, тем быстрее будет готовиться еда.
- Количество программ. Современные агрегаты имеют от 6 до 10 программ. Основными являются жарка, тушение, крупы, молочные каши. Некоторые мультиварки оснащены программой приготовления пищи на пару, для чего существует специальная чаша, похожая на емкость пароварки. Также существует функция, позволяющая готовить выпечку.
- Функции отсрочки старта и автоматического подогрева имеются у многих приборов. Разница лишь в количестве часов.
- Комплектация. Как правило, в комплекте бывают специальные ложки и лопатки.
Несмотря на большой выбор мультиварок, все они достаточно схожи как по дизайну, так и по функционалу. Подобрать прибор, отвечающий конкретным требованиям достаточно просто. Стоит отметить, что мультиварка, как и любая техника, требует ухода. Поддерживать прибор в чистоте не составит особого труда, для этого нужно лишь приобрести специальные средства для чистки, и использовать их согласно инструкции.
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